Playoff Champions, quando giocano Juve, Inter e Atalanta: le date di andata e ritorno e dove vederli in tv
Urna poco benevola per le squadre italiane nel sorteggio per i Playoff di Champions League che si è tenuto a Nyon. Solo l'Inter tira un sospiro di sollievo, avendo evitato il Benfica di Mourinho, ma che non può prendere sottogamba il Bodo Glimt, già castigatore delle nostre squadre in Europa. All'Atalanta è toccato il Borussia Dortmund, mentre la Juventus troverà il Galatasaray. In caso di passaggio del turno, peggio che andar di notte: la squadra di Chivu sarebbe attesa da una tra Manchester City e Sporting Lisbona, la Juve da una tra Liverpool e Tottenham e l'Atalanta da Arsenal o Bayern Monaco.
Queste le date di andata e ritorno delle italiane
Nel sorteggio di oggi non è stata definitra la data e l'orario delle sfide delle italiane in Champions, ma solo gli accoppiamenti. Juventus, Inter e Atalanta, come detto, giocheranno rispettivamente le gara d'andata a Istanbul, Bodo e Dortmund. La Uefa ufficializzerà a breve i dettagli legati alle date e agli orari delle sfide.
Come seguire in tv e streaming i Playoff di Champions League
I Playoff di Champions League saranno trasmessi in diretta e in esclusiva su Sky, NOW e Amazon Prime Video, ovvero i tre broadcaster che per questa stagione detengono i diritti della massima competizione continentale.