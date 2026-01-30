Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 30 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Playoff Champions, quando giocano Juve, Inter e Atalanta: le date di andata e ritorno e dove vederli in tv

Urna poco benevola per le squadre italiane negli spareggi per approdare agli ottavi di finale: ecco quando giocheranno
2 min
TagsInteratalantaJuventus

Urna poco benevola per le squadre italiane nel sorteggio per i Playoff di Champions League che si è tenuto a Nyon. Solo l'Inter tira un sospiro di sollievo, avendo evitato il Benfica di Mourinho, ma che non può prendere sottogamba il Bodo Glimt, già castigatore delle nostre squadre in Europa. All'Atalanta è toccato il Borussia Dortmund, mentre la Juventus troverà il Galatasaray. In caso di passaggio del turno, peggio che andar di notte: la squadra di Chivu sarebbe attesa da una tra Manchester City e Sporting Lisbona, la Juve da una tra Liverpool e Tottenham e l'Atalanta da Arsenal o Bayern Monaco.

Queste le date di andata e ritorno delle italiane

Nel sorteggio di oggi non è stata definitra la data e l'orario delle sfide delle italiane in Champions, ma solo gli accoppiamenti. Juventus, Inter e Atalanta, come detto, giocheranno rispettivamente le gara d'andata a Istanbul, Bodo e Dortmund. La Uefa ufficializzerà a breve i dettagli legati alle date e agli orari delle sfide. 

Come seguire in tv e streaming i Playoff di Champions League

I Playoff di Champions League saranno trasmessi in diretta e in esclusiva su Sky, NOW e Amazon Prime Video, ovvero i tre broadcaster che per questa stagione detengono i diritti della massima competizione continentale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Sorteggiati i playoff Champions LeagueEuropa League, le avversarie di Roma e Bologna

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS