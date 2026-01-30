Playoff Champions, quando giocano Juve, Inter e Atalanta: le date di andata e ritorno e dove vederli in tv

Urna poco benevola per le squadre italiane nel sorteggio per i Playoff di Champions League che si è tenuto a Nyon. Solo l' Inter tira un sospiro di sollievo, avendo evitato il Benfica di Mourinho, ma che non può prendere sottogamba il Bodo Glimt, già castigatore delle nostre squadre in Europa. All'Atalanta è toccato il Borussia Dortmund, mentre la Juventus troverà il Galatasaray. In caso di passaggio del turno, peggio che andar di notte: la squadra di Chivu sarebbe attesa da una tra Manchester City e Sporting Lisbona, la Juve da una tra Liverpool e Tottenham e l'Atalanta da Arsenal o Bayern Monaco.

Queste le date di andata e ritorno delle italiane

Nel sorteggio di oggi non è stata definitra la data e l'orario delle sfide delle italiane in Champions, ma solo gli accoppiamenti. Juventus, Inter e Atalanta, come detto, giocheranno rispettivamente le gara d'andata a Istanbul, Bodo e Dortmund. La Uefa ufficializzerà a breve i dettagli legati alle date e agli orari delle sfide.

Come seguire in tv e streaming i Playoff di Champions League

I Playoff di Champions League saranno trasmessi in diretta e in esclusiva su Sky, NOW e Amazon Prime Video, ovvero i tre broadcaster che per questa stagione detengono i diritti della massima competizione continentale.