La UEFA ha reso note ufficialmente le designazioni arbitrali per le gare d'andata dei playoff di Champions League , che vedranno protagoniste Juventus , Atalanta ed Inter la prossima settimana. Martedì 17 febbraio, subito spazio alle squadre allenate da Spalletti e Palladino, chiamate ad affrontare rispettivamente Galatasaray e Borussia Dortmund .

Champions League, gli arbitri di Galatasaray-Juve e Borussia Dortmund-Atalanta

Toccherà all'olandese Danny Makkelie arbitrare Galatasaray-Juventus, sfida valida per l'andata dei playoff di Champions League, in programma martedì alle ore 18.45. Sarà coadiuvato dagli assistenti Hessel Steegstra e Jan de Vries, suoi connazionali, mentre il quarto ufficiale sarà Allard Lindhout. In sala Var agiranno i tedeschi Bastian Dankert e Benjamin Brand. In questa stagione, la squadra di Spalletti ha già incontrato Makkelie, in occasione della trasferta norvegese contro il Bodo/Glimt. Lo scorso 25 novembre, finì 3-2 per i bianconeri.

Arbitro olandese anche per Borussia Dortmund-Atalanta

Olandese anche il fischietto di Borussia Dortmund-Atalanta, con Serdar Gozubuyuk designato per il match in calendario alle ore 21. Tutti connazionali gli assistenti Patrick Inia, Rogier Honig e il quarto uomo Jeroen Manschot. Al Var Pol van Boekel (olandese) e Bram Van Driessche (belga).