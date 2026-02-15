Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 15 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Champions League, gli arbitri di Galatasaray-Juve e Borussia Dortmund-Atalanta

Ufficiali le designazioni arbitrali della UEFA per le gare del martedì valevoli per l'andata dei playoff del massimo torneo continentale
2 min
TagsChampions LeagueGalatasaray-JuveBorussia Dortmund-Atalanta

La UEFA ha reso note ufficialmente le designazioni arbitrali per le gare d'andata dei playoff di Champions League, che vedranno protagoniste Juventus, Atalanta ed Inter la prossima settimana. Martedì 17 febbraio, subito spazio alle squadre allenate da Spalletti e Palladino, chiamate ad affrontare rispettivamente Galatasaray e Borussia Dortmund.

Champions League, gli arbitri di Galatasaray-Juve e Borussia Dortmund-Atalanta

Toccherà all'olandese Danny Makkelie arbitrare Galatasaray-Juventus, sfida valida per l'andata dei playoff di Champions League, in programma martedì alle ore 18.45. Sarà coadiuvato dagli assistenti Hessel Steegstra e Jan de Vries, suoi connazionali, mentre il quarto ufficiale sarà Allard Lindhout. In sala Var agiranno i tedeschi Bastian Dankert e Benjamin Brand. In questa stagione, la squadra di Spalletti ha già incontrato Makkelie, in occasione della trasferta norvegese contro il Bodo/Glimt. Lo scorso 25 novembre, finì 3-2 per i bianconeri.

Arbitro olandese anche per Borussia Dortmund-Atalanta

Olandese anche il fischietto di Borussia Dortmund-Atalanta, con Serdar Gozubuyuk designato per il match in calendario alle ore 21. Tutti connazionali gli assistenti Patrick Inia, Rogier Honig e il quarto uomo Jeroen Manschot. Al Var Pol van Boekel (olandese) e Bram Van Driessche (belga).

 

