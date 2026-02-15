Champions League, gli arbitri di Galatasaray-Juve e Borussia Dortmund-Atalanta
La UEFA ha reso note ufficialmente le designazioni arbitrali per le gare d'andata dei playoff di Champions League, che vedranno protagoniste Juventus, Atalanta ed Inter la prossima settimana. Martedì 17 febbraio, subito spazio alle squadre allenate da Spalletti e Palladino, chiamate ad affrontare rispettivamente Galatasaray e Borussia Dortmund.
Toccherà all'olandese Danny Makkelie arbitrare Galatasaray-Juventus, sfida valida per l'andata dei playoff di Champions League, in programma martedì alle ore 18.45. Sarà coadiuvato dagli assistenti Hessel Steegstra e Jan de Vries, suoi connazionali, mentre il quarto ufficiale sarà Allard Lindhout. In sala Var agiranno i tedeschi Bastian Dankert e Benjamin Brand. In questa stagione, la squadra di Spalletti ha già incontrato Makkelie, in occasione della trasferta norvegese contro il Bodo/Glimt. Lo scorso 25 novembre, finì 3-2 per i bianconeri.
Arbitro olandese anche per Borussia Dortmund-Atalanta
Olandese anche il fischietto di Borussia Dortmund-Atalanta, con Serdar Gozubuyuk designato per il match in calendario alle ore 21. Tutti connazionali gli assistenti Patrick Inia, Rogier Honig e il quarto uomo Jeroen Manschot. Al Var Pol van Boekel (olandese) e Bram Van Driessche (belga).