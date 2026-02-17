Corriere dello Sport.it
martedì 17 febbraio 2026
Champions League, l'Inter perde due giocatori per Bodo: ecco di chi si tratta

Assenze importanti nel centrocampo neroazzurro per la prima gara che si terrà in Norvegia valida per i playoff
1 min
Inter Calhanoglu Frattesi

Dopo la tanto discussa vittoria nel derby d'Italia contro la Juventus di Spalletti, l'Inter deve pensare alla sfida playoff di Champions League contro i norvegesi del Bodo-Glimt. Nella gara che andrà in scena all' Aspmyra Stadion, Chivu sarà costretto a fare a meno di due importanti centrocampisti, costretti a non partire per la trasferta in Norvegia a causa di due problemi differenti. 

Bodo-Inter: ecco i due assenti

Si tratta del turco Hakan Calhanoglu e di Davide Frattesi: sono loro i due grandi assenti della sfida di Champions. Chivu non potrà contare su di loro per due motivi diversi; il primo, a causa di un affaticamento muscolare a seguito della sfida contro la Juve, mentre il secondo, a causa di sintomi influenzali.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

