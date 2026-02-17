Berg sfida l'Inter: "Il gruppo è il segreto del Bodo"

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
L’ultima bandiera sventola poco oltre il Circolo polare artico. Nella storia del Bodø/Glimt il nome della famiglia Berg è scolpito nel ghiaccio: dal nonno Harald al padre Ørjan per arrivare a Patrick, che del Bodø è oggi l’orgoglioso capitano. «Il Glimt è sempre stato parte integrante della mia vita». Patrick Berg ha sempre vestito la maglia del club del nord della Norvegia, tranne che per qual
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS