Inter e Bastoni, parla l'allenatore del Bodo: "I trucchi sporchi pagano, ma..."

La gara di Champions League tra Bodo Glimt ed Inter, non spegne le polemiche per quanto accaduto nella sfida tra i neroazzurri e la Juventus nel derby d'Italia. Infatti, nella conferenza stampa pre-partita, sia l'allenatore Knutsen che il difensore Gundersen, hanno rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai comportamenti anti-sportivi e all'utilizzo del Var .

Knutsen: "Il Var dovrebbe impedire certi comportamenti..."

La gara tra Bodo ed Inter in programma per le 21:00 del 18 febbraio, si svolgerà in un periodo in cui il campionato norvegese è fermo (si è concluso il 30 novembre), mentre il calendario della squadra italiana è molto fitto. Queste le parole dell'allenatore Knutsen sulla sfida con una delle migliori squadre del momento: "Sarà una gara dura, affrontiamo una squadra molto forte. L'Inter è una delle squadre europee di punta, con qualità nei singoli e nella squadra. Dobbiamo fare le cose a modo nostro. Dobbiamo avere un gruppo che abbia fame di lavorare, abbiamo dimostrato di essere riusciti a trovare un buono stato di forma. Mi aspetto una partita equilibrata e dura, e che a decidere saranno i dettagli. Ho grande fiducia che questa situazione duri fino alla partita di ritorno a Milano". Tra le tematiche affrontate - ovviamente - c'è stata anche quella relativa agli episodi di Bastoni-Kalulu in Inter-Juve: "Ciò che andrebbe discusso a questo proposito è l'uso del Var, che serve a impedire che si verifichino situazioni antisportive. Spero sia una partita leale. I trucchi sporchi pagano, ma non è così che dovrebbe essere nel calcio. Penso che siamo ben preparati per quello che affronteremo contro l'Inter: una squadra esperta e ovviamente sta usando quello che può, anche noi dobbiamo concentrarci su come gestire la partita ed essere noi stessi il più possibile."

Le parole del difensore Gundersen: "Il cinismo fa parte del gioco"

Il difensore del Bodo, intervenuto nella conferenza stampa insieme al suo allenatore, ha ripreso la tematica del contatto Bastoni-Kalulu: "Le squadre italiane ciniche? Il cinismo fa parte del gioco, soprattutto negli ottavi di finale, dove usano ogni mezzo possibile, sia legale che illegale. Che genere di trucchi usano? Usano braccia extra, urlano un po' di più all'arbitro, è qualcosa da cui possiamo imparare. Questa sarà sicuramente la prova più dura che abbiamo mai affrontato. Dobbiamo solo dare il massimo in una partita come questa. Sarà un passo avanti rispetto a ciò a cui siamo abituati"