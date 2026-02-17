Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 17 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Borussia Dortmund-Atalanta 2-0: Guirassy e Beier affondano Palladino© APS

Borussia Dortmund-Atalanta 2-0: Guirassy e Beier affondano Palladino

I nerazzurri deludono e finiscono ko in Germania nell'andata dei playoff Champions: Scamacca appannato e sostituito
4 min
TagsChampionsatalantaborussia dortmund

DORTMUND (Germania) - Un'Atalanta lontana parente della bella squadra vista nelle ultime settimane in campionato finisce battuta per 2-0 contro il Borussia Dortmund di Niko Kovac nell'andata dei playoff di Champions League. La Dea di Raffaele Palladino incassa i gol nel primo tempo e non riesce a rimontare, vittima di un attacco asfittico stasera, con Scamacca appannato e sostituito a metà gara. È la terza sconfitta di fila in Champions per l'Atalanta dopo quelle con Athletic Bilbao e Union Saint-Gilloise nella prima fase. Stasera la proverbiale efficienza tedesca viene intaccata solo dal traffico di Dortmund, che blocca il Borussia in strada prima del match costringendo l’arbitro olandese Gözübüyük a dare il fischio d’inizio con un quarto d’ora di ritardo. 

Guirassy e Beier castigano Carnesecchi

La Dea schiera Kossonou nel trio difensivo con Djimsiti e Kolasinac mentre davanti Zalewski è preferito a Samardzic accanto a Pasalic, dietro a Scamacca. Passano poco più di due minuti e i padroni di casa sbloccano il match a conclusione di una azione articolata: Ryerson, al nono assist del 2026, mette al centro dell'area atalantina un pallone che il guineano Guirassy infila in rete di testa, approfittando della marcatura troppo morbida di Kossonou. La Dea prova a reagire soprattutto con le incursioni di Zalewski a sinistra e il fosforo di Ederson in mezzo al campo, ma Scamacca e Pasalic non incidono. Così al 42' il Dortmund raddoppia: galoppata di Guirassy che non trova opposizione, rasoterra verso la porta di Carnesecchi e per Beier è un gioco da ragazzi appoggiare in rete da pochi passi. Si va all'intervallo sul 2-0 per il Borussia. 

Krstovic ci prova, Palladino chiede il rigore

Al rientro dal riposo Palladino inserisce Hien e Krstovic al posto di Djimsiti e Scamacca per dare la scossa. L'attaccante montenegrino ha uno squillo al 54', quando impegna il portiere Kobel. Poi, due minuti più tardi, finisce a terra in area tedesca dopo un corpo a corpo con Anton: Palladino chiede il rigore, ma l'arbitro Gözübüyük lascia correre. Al 63' l'allenatore della Dea mette dentro anche Sulemana per De Roon, ma è il Borussia Dortmund a sfiorare il tris con un tiro alto di Brandt. Nell'ultima porzione di gara c'è spazio per Bellanova e Samardzic (al posto di Zappacosa e Zalewski), che contribuiscono ad alzare il baricentro nerazzurro: i tedeschi si schiacciano a difesa della propria porta, Samardzic impegna Kobel con il sinistro, ma il risultato non cambia più. Il Borussia Dortmund vince 2-0 e ipoteca il pass per gli ottavi di finale di Champions. Il ritorno a Bergamo è in programma tra otto giorni, mercoledì 25 febbraio alle 18.45.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Borussia Dortmund-Atalanta live

Champions, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS