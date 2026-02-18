Juve, il disastro della difesa

Per un problema muscolare Bremer è uscito al 34' del primo tempo, seguito da Cambiaso (già ammonito) al 1' della ripresa. Sono entrati Gatti e Cabal. Il parziale del primo tempo era 2-1 per la Juve, il parziale del secondo era 4-0 per il Galatasaray. Un caso? Una semplice coincidenza? Può pure essere, ma di sicuro Gatti non ha rinforzato la difesa e Cabal l’ha proprio distrutta. Ora viene anche facile pensare che Spalletti abbia affrettato la sostituzione di Cambiaso, si è fidato del colombiano ed ha sbagliato. Lo ha fatto per prudenza, per non rischiare di restare in dieci. A questo ci ha pensato proprio Cabal che ha sulla coscienza il 2-2 e il 3-2 dei turchi, più l’espulsione per doppia ammonizione in otto minuti. Chissà fra quanto tempo rivedrà il campo, ma intanto il disastro è fatto. Anche se nella sua storia non mancano le grandi rimonte, sarà difficilissimo riparare il 2-5 di Istanbul. Potrebbe non esserlo solo in un caso, che la Juventus al ritorno giochi come nel primo tempo. Bella, convincente, autorevole, ha attaccato con velocità, intensità e qualità. Sotto certi aspetti una Juve vicina a quella dei primi 45' di San Siro. Viene da dare un consiglio a Spalletti: da oggi fino alla prossima partita e anche oltre, alla Continassa le partitine le faccia giocare undici contro dieci, visto che ormai l’inferiorità numerica sta diventando un’abitudine per la Juve, una volta per colpa di altri (Bastoni e La Penna) e una volta per colpe proprie (Cabal). Dobbiamo insistere sul disastro della difesa perché, pur alla presenza di ragioni evidenti (le espulsioni, appunto), la Juve ha preso otto gol nelle ultime due partite. Sono tanti, sono troppi anche per una squadra in dieci. A questi livelli gli errori individuali commessi da Cabal, da Kelly, da Thuram non si possono giustificare. E’ lì che deve mettere mano Spalletti. E se non avrà Bremer, sarà dura.