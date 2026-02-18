Caos Vinicius Junior, Prestianni smentisce il razzismo ma Mbappé attacca: "Ha detto 5 volte sei una..."

Caos, accuse e liti social il giorno dopo Benfica-Real. Ma cosa è successo ieri sera a Lisbona? Dopo il gol dell'1-0 di Vinicius, l'attaccante brasiliano ha riferito all'arbitro di aver ricevuto insulti razzisti da un giocatore avversario, indicando Prestianni. Vinicius si è poi diretto verso bordo campo: prima ha avuto un breve conciliabolo con l'allenatore del Benfica Mourinho, poi si è seduto nella panchina del Real, come a dire di non voler riprendere il gioco. Il direttore di gara, il francese Francois Letexier, ha quindi attivato il protocollo anti-razzismo Fifa, mostrando la decisione allo stadio alzando le braccia a formare una 'X'. La partita è stato dunque ufficialmente sospesa, per poi riprendere dopo pochi minuti. Dal gol di Vinicius alla ripresa in gioco sono passati 10 minuti. Da lì in poi, fischi assordanti per il brasiliano a ogni suo tocco di palla.

Mbappé accusa: " Gli ho detto quello che penso, lui è..."

Il campione francese del Real Madrid si è subito schierato a favore del suo compagno di squadra: "Quello che ho visto è chiarissimo: il numero 25 ha detto a Vinicius cinque volte: 'Sei una scimmia'. Alla fine, ognuno darà la sua opinione. Dobbiamo essere tutti sulla stessa lunghezza d'onda, non possiamo accettare questo tipo di comportamento. È meraviglioso giocare in Champions League, la competizione che entusiasma tutti. Ma questo tipo di immagine è terribile. L'ho chiamato 'razzista' perché è quello che penso. Penso che abbiate le migliori telecamere possibili, non succede mai niente senza che la gente lo veda. Quindi guardate la sua faccia, guardate la sua faccia; la sua faccia non mente. Perché è stato intelligente, si è coperto la bocca con la maglietta così non potevamo vedere cosa diceva". Dopo le parole rilasciate alla stampa, Mbappé si è nuovamente schierato dalla parte del brasiliano con un post sui social, scrivendo: "BALLA Vini e per favore non fermarti mai. Non ci diranno mai cosa dobbiamo fare e cosa no".

Prestianni si difende sui social: " Ho ricevuto minacce dai giocatori"

Il diretto interessato, Gianluca Prestianni, calciatore argentino del Benfica, dopo qualche ora dal termine della gara, ha utilizzato i suoi social per parlare di quanto successo. Il numero 25 del Benfica, ha postato una storia che lo ritrare con Vinicius ed ha scritto: "Voglio chiarire che non ho mai rivolto insulti razzisti al giocatore Vinícius Junior, che purtroppo ha frainteso ciò che crede di aver sentito. Non sono mai stato razzista con nessuno e mi dispiace per le minacce che ho ricevuto dai giocatori del Real Madrid".