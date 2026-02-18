Corriere dello Sport.it
mercoledì 18 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Disastro italiane in Champions: la corsa al quinto posto si complica. Il ranking Uefa aggiornato

Disastro italiane in Champions: la corsa al quinto posto si complica. Il ranking Uefa aggiornato

Con i netti ko nell'andata dei play off di Juve, Atalanta e Inter è alta la possibilità di non portare alcuna squadra agli ottavi di finale
TagsInterJuventusatalanta

È disastroso il bilancio delle squadre italiane impegnate nei play-off di Champions League. Juventus, Atalanta e Inter escono non solo sconfitte, ma letteralmente dominate e travolte dalle avversarie nell'andata degli spareggi che dovrebbero dare accesso agli ottavi di finale e che però, stando all'andamento dei match vinti da Galatasaray, Borussia Dortmund e Bodo Glimt, sembrerebbero già decisi.

Tre gol a testa e potrebbe non bastare

Per comprendere la portata del fallimento totale del calcio italiano nell'Europa che conta, basta considerare il fatto che Juve, Atalanta e Inter nei match di ritorno dovranno vincere con tre gol di scarto per avere qualche speranza di non lasciare la Champions. In particolare, ai bianconeri basterebbero per tornare in parità e giocarsi il tutto per tutto fino al fischio finale, mentre per Atalanta e Inter sarebbero anche sufficienti. Ovviamente per tutte e tre, a patto di non prenderne.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Ranking UEFA: la classifica delle prime 10 nazioni

Di seguito ecco la classifica aggiornata delle prime dieci nazioni del ranking UEFA 2025/26:

  1. Inghilterra 20958*
  2. Portogallo 16600*
  3. Germania 16500
  4. Spagna 15781
  5. Italia 15500
  6. Francia 14035
  7. Polonia 13625
  8. Grecia 12100
  9. Cipro 11906
  10. Danimarca 11750

*Le prime due squadre del ranking possono portare 5 squadre alla prossima edizione della Champions League

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

È disastroso il bilancio delle squadre italiane impegnate nei play-off di Champions League. Juventus, Atalanta e Inter escono non solo sconfitte, ma letteralmente dominate e travolte dalle avversarie nell'andata degli spareggi che dovrebbero dare accesso agli ottavi di finale e che però, stando all'andamento dei match vinti da Galatasaray, Borussia Dortmund e Bodo Glimt, sembrerebbero già decisi.

Tre gol a testa e potrebbe non bastare

Per comprendere la portata del fallimento totale del calcio italiano nell'Europa che conta, basta considerare il fatto che Juve, Atalanta e Inter nei match di ritorno dovranno vincere con tre gol di scarto per avere qualche speranza di non lasciare la Champions. In particolare, ai bianconeri basterebbero per tornare in parità e giocarsi il tutto per tutto fino al fischio finale, mentre per Atalanta e Inter sarebbero anche sufficienti. Ovviamente per tutte e tre, a patto di non prenderne.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League
1
Disastro italiane in Champions: la corsa al quinto posto si complica. Il ranking Uefa aggiornato
2
Ranking UEFA: la classifica delle prime 10 nazioni

Champions, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS