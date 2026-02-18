Disastro italiane in Champions: la corsa al quinto posto si complica. Il ranking Uefa aggiornato
È disastroso il bilancio delle squadre italiane impegnate nei play-off di Champions League. Juventus, Atalanta e Inter escono non solo sconfitte, ma letteralmente dominate e travolte dalle avversarie nell'andata degli spareggi che dovrebbero dare accesso agli ottavi di finale e che però, stando all'andamento dei match vinti da Galatasaray, Borussia Dortmund e Bodo Glimt, sembrerebbero già decisi.
Tre gol a testa e potrebbe non bastare
Per comprendere la portata del fallimento totale del calcio italiano nell'Europa che conta, basta considerare il fatto che Juve, Atalanta e Inter nei match di ritorno dovranno vincere con tre gol di scarto per avere qualche speranza di non lasciare la Champions. In particolare, ai bianconeri basterebbero per tornare in parità e giocarsi il tutto per tutto fino al fischio finale, mentre per Atalanta e Inter sarebbero anche sufficienti. Ovviamente per tutte e tre, a patto di non prenderne.
Ranking UEFA: la classifica delle prime 10 nazioni
Di seguito ecco la classifica aggiornata delle prime dieci nazioni del ranking UEFA 2025/26:
- Inghilterra 20958*
- Portogallo 16600*
- Germania 16500
- Spagna 15781
- Italia 15500
- Francia 14035
- Polonia 13625
- Grecia 12100
- Cipro 11906
- Danimarca 11750
*Le prime due squadre del ranking possono portare 5 squadre alla prossima edizione della Champions League
