Disastro italiane in Champions: la corsa al quinto posto si complica. Il ranking Uefa aggiornato

È disastroso il bilancio delle squadre italiane impegnate nei play-off di Champions League. Juventus, Atalanta e Inter escono non solo sconfitte, ma letteralmente dominate e travolte dalle avversarie nell'andata degli spareggi che dovrebbero dare accesso agli ottavi di finale e che però, stando all'andamento dei match vinti da Galatasaray, Borussia Dortmund e Bodo Glimt, sembrerebbero già decisi.