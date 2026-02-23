La UEFA ha reso note ufficialmente le designazioni arbitrali per le gare di ritorno dei playoff di Champions League , in scena tra il 24 e il 25 febbraio. Mercoledì, Juve ed Atalanta sono chiamate a compiere un'impresa contro Galatasaray e Borussia Dortmund , per ribaltare le rispettive sconfitte dell'andata.

Champions League, gli arbitri di Atalanta-Borussia Dortmund e Juve-Galatasaray

Sarà lo spagnolo José Maria Sanchez a dirigere Atalanta-Borussia Dortmund, in programma mercoledì 25 febbraio alle ore 18:45. Un sestetto tutto spagnolo a Bergamo, con gli assistenti Raúl Cabañero e Iñigo Prieto, il quarto ufficiale Juan Marti­nez Munuera, Guillermo Cuadra Fernandez al Var e Carlos del Cerro Grande Avar. Toccherà invece al portoghese Joao Pinheiro arbitrare Juventus-Galatasaray, in calendario mercoledì 25 alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino. Gli assistenti saranno i connazionali Bruno Jesus e Luciano Maia e il quarto ufficiale Joao Gonçalves, anche lui lusitano. Al Var agiranno il polacco Tomasz Kwiatkowski e il francese Jerome Brisard.