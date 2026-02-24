Perché la Juve può credere nella rimonta: i precedenti del Galatasaray che fanno sperare

Serve una rimonta ai confini della realtà: tre gol di scarto per trascinare i turchi del Galatasaray ai supplementari , quattro per eliminarli e agganciare gli ottavi. Se la Juve guardasse la storia recente della Champions, si dovrebbe arrendere in partenza. Soltanto 4 volte su 49, in una fase a eliminazione diretta del torneo, un divario minimo di tre reti è stato ribaltato nella partita di ritorno. Le imprese memorabili appartengono al Deportivo La Coruna (2003/04), al Barcellona (2016/17), alla Roma (2017/18) e al Liverpool (2018/19). Se invece i bianconeri si concentrassero sui precedenti in Europa del Gala qualche motivo di conforto potrebbero trovarlo, non solo legato alla probabile assenza di Osimhen , pericolosissimo in contropiede. Un piccolo spiraglio esiste. La squadra allenata da Okan Buruk aveva aperto la fase campionato di Champions crollando a Francoforte con l’Eintracht: una manita al passivo (1-5) nonostante il gol iniziale di vantaggio firmato da Akgün. Era la prima giornata e i turchi avrebbero chiuso a fine gennaio con 10 punti e il ventesimo posto in classifica, buono per qualificarsi ai playoff.

I crolli del Galatasaray

C’è un motivo preciso per cui il tecnico turco, centrocampista dell’Inter ai tempi di Hector Cuper, volava basso a Istanbul dopo il 5-2 dell’andata. Non si fida. Nelle ultime due stagioni è stato eliminato con il Gala agli spareggi di Europa League: nel febbraio 2024 perdendo male (1-4) in Repubblica Ceca con lo Sparta Praga e nel 2025, un anno fa esatto, crollando in Olanda di fronte all’Az Alkmaar con identico risultato. Il Galatasaray di oggi è assai più forte e motivato rispetto alle passate stagioni europee: per la prima volta dal 2013/14 potrebbe entrare agli ottavi di Champions eliminando, come allora con Mancini in panchina, la Juve. Spalletti e i bianconeri saranno costretti ad aprirsi e molto hanno concesso in contropiede nelle ultime partite. I turchi cercheranno il gol capace di spegnere in fretta qualsiasi tentativo di rimonta. È logico supporre che possano segnarne uno, molto più complicato pensare che la Juve, senza un ariete come Vlahovic, riesca a farne cinque.

I punti deboli

Il calcio, però, ci ha abituato alle sorprese. Serve la partita perfetta, è ovvio. L’andata di Istanbul, nonostante ci fosse solo McKennie davanti, ha dimostrato sino all’intervallo le fragilità difensive del Galatasaray. Coppia centrale lenta e macchinosa. Koopmeiners si era infilato senza difficoltà, firmando la prima doppietta da quando è arrivato a Torino. Le possibilità per fare male ci sono. Dalla Turchia arriveranno in duemila. Il fattore ambientale dovrebbe favorire la Juve, a patto che lo Stadium non rumoreggi e sia pronto ad accompagnare i bianconeri. Non c’è più Ronaldo, che nel 2019 eliminò l’Atletico Madrid con una tripletta (si partiva da 0-2), ma il Gala non è in grado di alzare il muro tipico del Cholo. Segnare si può, sognare anche.