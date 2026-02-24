Bufera Real Madrid-Benfica, a rischio il pranzo di gala per il caso razzismo. E i tifosi dell’Hajduk…

MADRID (Spagna) - Domani sera, anche Gianluca Prestianni, oltre al suo allenatore José Mourinho, assisterà al ritorno degli spareggi di Champions tra Real e Benfica dagli spalti del Santiago Bernabeu. Se la situazione dello Special One era già cosa nota, dopo il doppio cartellino ravvicinato seguito alle proteste per una mancata seconda ammonizione a Vinicius, nel corso della gara d’andata del Da Luz, la decisione della Uefa sull’esterno offensivo argentino è arrivata solo ieri e si è materializzata attraverso la forma della «sospensione provvisoria», in attesa di un giudizio definitivo. Come aveva ricostruito a caldo Mou, nei minuti successi al battibecco tra lo stesso Vinicius e Prestianni, accusato dal brasiliano di avergli dato del «mono», della «scimmia», il primo assicurava la sua versione dell’insulto razzista proferito dal rivale, il secondo la negava fermamente. Nel dubbio - impossibile ricorrere alla lettura del labiale, visto che Prestianni si era premunito di coprirsi con l’orlo della maglia la bocca prima di rivolgersi al carioca - la massima istituzione calcistica continentale ha deciso di fermare l’ex Velez Sarsfield.