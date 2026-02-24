Osimhen corteggia la Juve: "Amo il Galatasaray ma per il 90% dei giocatori sarebbe un privilegio..."
Alla vigilia del ritorno dello spareggio Champions tra Juventus e Galatasaray, con i bianconeri chiamati ad una vera e propria impresa dopo il pesante ko incassato in Turchia, Victor Osimhen non esclude la possibilità di un futuro a Torino.
"La Juve un privilegio"
Accostato a lungo nello scorso calciomercato alla Juventus, l'attaccante nigeriano ex del Napoli non si è tirato indietro, pur senza sbilanciarsi: "La Juventus è uno dei club più importanti del mondo, ricco di storia e con tante leggende che hanno giocato per questo club. Quando c'era stata la possibilità, prima di passare al Galatasaray, ero desideroso di venire, ma c'erano un po' di ostacoli e alla fine non se n'è fatto nulla. Non so cosa potrà accadere in futuro, ma la Juve sarebbe un privilegio per il 90% dei giocatori".
"Felice anche se non segno"
Quanto al confronto sul campo, Osimhen si mostra cauto: "Non siamo venuti qui sottovalutando la Juve, sarà una lunga notta, dovremo combattere per passare il turno". All'andata fu decisivo, propiziando tre delle cinque reti turche: "Se non riesco a fare gol io, cerco sempre di dare il mio contributo con gli assist, l'importante è aiutare la squadra e quando ci riesco sono felice anche se non segno".
"Sono in debito con Spalletti"
Infine dopo aver elogiato il suo attuale tecnico Buruk, il nigeriano dedica un bel pensiero a Spalletti: "È uno degli allenatori che è riuscito a tirare fuori il meglio da me. Ho grande rispetto e gli sono debitore. È molto dedito al suo lavoro, a Napoli spesso dormiva al campo di allenamento. Ha portato gloria alla città ed è per questo che è rispettato".
