Osimhen corteggia la Juve: "Amo il Galatasaray ma per il 90% dei giocatori sarebbe un privilegio..."

"Sono in debito con Spalletti"

Infine dopo aver elogiato il suo attuale tecnico Buruk, il nigeriano dedica un bel pensiero a Spalletti: "È uno degli allenatori che è riuscito a tirare fuori il meglio da me. Ho grande rispetto e gli sono debitore. È molto dedito al suo lavoro, a Napoli spesso dormiva al campo di allenamento. Ha portato gloria alla città ed è per questo che è rispettato".