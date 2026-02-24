Sorteggio Champions League: data, orario, dove vederlo in tv e streaming, calendario e regolamento

La Champions League entra nel vivo: il sorteggio per ottavi (con quarti e semifinali comprese) è in programma nelle prossime ore, dopo le gare di mercoledì. All’urna parteciperanno le otto squadre qualificate dai play-off della fase a eliminazione diretta, che si aggiungeranno alle prime otto classificate della fase campionato . Queste ultime saranno inserite come teste di serie nel tabellone degli ottavi.

Sorteggio ottavi Champions League: data e orario

Il sorteggio si terrà a Nyon, in Svizzera, nella sede della Casa del Calcio Europeo, venerdì 27 febbraio alle ore 12.

Dove vedere il sorteggio in tv e in streaming

L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky, mentre in streaming sarà disponibile per gli abbonati su NOW, Prime Video e Sky Go. La cerimonia potrà inoltre essere seguita anche attraverso i canali ufficiali UEFA, ovvero sul sito UEFA.com, su UEFA.tv e tramite l’app ufficiale.