Sorteggio Champions League: data, orario, dove vederlo in tv e streaming, calendario e regolamento
La Champions League entra nel vivo: il sorteggio per ottavi (con quarti e semifinali comprese) è in programma nelle prossime ore, dopo le gare di mercoledì. All’urna parteciperanno le otto squadre qualificate dai play-off della fase a eliminazione diretta, che si aggiungeranno alle prime otto classificate della fase campionato. Queste ultime saranno inserite come teste di serie nel tabellone degli ottavi.
Sorteggio ottavi Champions League: data e orario
Il sorteggio si terrà a Nyon, in Svizzera, nella sede della Casa del Calcio Europeo, venerdì 27 febbraio alle ore 12.
Dove vedere il sorteggio in tv e in streaming
L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky, mentre in streaming sarà disponibile per gli abbonati su NOW, Prime Video e Sky Go. La cerimonia potrà inoltre essere seguita anche attraverso i canali ufficiali UEFA, ovvero sul sito UEFA.com, su UEFA.tv e tramite l’app ufficiale.
Sorteggio, regolamento e calendario
Le squadre vengono abbinate in base al piazzamento nella fase campionato, formando quattro coppie di teste di serie (1-2, 3-4, 5-6, 7-8). Durante il sorteggio, quattro urne conterranno le coppie: si partirà dalle squadre classificate 7 e 8 fino ad arrivare alle prime due. La prima estratta di ogni coppia verrà inserita nel lato argento del tabellone, l’altra nel lato verde. Gli accoppiamenti sono già definiti in base al precedente sorteggio degli spareggi. Da quel momento le squadre seguiranno il percorso del tabellone fino alla finale: come nei turni precedenti, la squadra posizionata nella parte bassa dell’accoppiamento giocherà il ritorno in casa. La vincente del lato argento sarà designata come squadra di casa “nominale” in finale.
- Arsenal contro Borussia Dortmund/Atalanta o Bayer Leverkusen
- Bayern Monaco contro Atalanta/Borussia Dortmund o Bayer Leverkusen
- Liverpool contro Juventus/Galatasaray o Atletico Madrid
- Tottenham contro Galatasaray/Juventus o Atletico Madrid
- Barcellona contro PSG/Monaco o Newcastle
- Chelsea contro Monaco/PSG o Newcastle
- Sporting Lisbona contro Bodo Glimt o Real Madrid/Benfica
- Manchester City contro Bodo Glimt o Benfica/Real Madrid
- Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
- Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
- Semifinali: 28/29 e 5/6 maggio 2026
- Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)
