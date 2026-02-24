Palladino carica l'Atalanta: "Crediamo alla rimonta. Non voglio nessun rimpianto"

Palladino: "Sono gare che ti fanno crescere"

"Rimontare due gol di svantaggio non è un'impresa facile, perché il Borussia Dortmund è a un livello altissimo. Ma non ci crediamo solo noi, ci crede tutta la città", ha ribadito l'allenatore dell'Atalanta. "Non possiamo prendere gol al primo minuto, ce ne sono a disposizione cento. Dovremo stare attenti a tutto, dai dettagli ai piazzati - prosegue Palladino -. In palio c'è un sogno che vorremmo si realizzasse. Sono partite che ti fanno crescere: se dovesse andar male, ci concentreremo sulle altre due competizioni che sono altrettanto importanti per noi".