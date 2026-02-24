Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 24 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Palladino carica l'Atalanta: "Crediamo alla rimonta. Non voglio nessun rimpianto"

Il tecnico dei nerazzurri alla vigilia della sfida di ritorno con i tedeschi: "Sono gare che ti fanno crescere"
Tagspalladinoatalanta

"Godiamoci la serata, andiamo in campo in 23 più 23 mila. Voglio uscire dal campo senza rimpianti". Con queste parole Raffaele Palladino, alla vigilia della sfida di ritorno dei Play Off di Champions League contro il Borussia Dortmund, prova a caricare i nerazzurri. L'Atalanta parte dal 2-0 subito nella sfida d'andata disputata in Germania.

Palladino: "Sono gare che ti fanno crescere"

"Rimontare due gol di svantaggio non è un'impresa facile, perché il Borussia Dortmund è a un livello altissimo. Ma non ci crediamo solo noi, ci crede tutta la città", ha ribadito l'allenatore dell'Atalanta. "Non possiamo prendere gol al primo minuto, ce ne sono a disposizione cento. Dovremo stare attenti a tutto, dai dettagli ai piazzati - prosegue Palladino -. In palio c'è un sogno che vorremmo si realizzasse. Sono partite che ti fanno crescere: se dovesse andar male, ci concentreremo sulle altre due competizioni che sono altrettanto importanti per noi".

Tutte le news di Champions League

