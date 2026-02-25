Corriere dello Sport.it
mercoledì 25 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Dove vedere Juve-Galatasaray in tv? Sky o Prime Video, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per il ritorno dei playoff di Champions League: le probabili formazioni di Spalletti e Buruk
Champions League Juve Galatasaray

Juve-Galatasaray mette in palio un posto per gli ottavi di finale di Champions League. Ai bianconeri di Spalletti serve un'impresa per andare avanti contro gli uomini di Buruk: recuperare tre gol dopo la vittoria per 5-2 dei turchi nel match di andata con la spinta dell'Allianz Stadium.

Juve-Galatasaray, data e orario

Juventus-Galatasaray è in programma oggi, mercoledì 25 febbraio, alle ore 21, all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Galatasaray in diretta tv

Juve-Galatasaray sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Amazon Prime Video. È possibile attivare l'app su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Juve-Galatasaray, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Juve-Galatasaray anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le possibili scelte di Spalletti e Buruk

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceição, David, Yildiz. A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Bremer, Kostic, Adzic, Miretti, Zhegrova, Boga, Openda. Allenatore: Spalletti. 

Indisponibili: Vlahovic, Holm.

Squalificati: Cambiaso, Cabal.

Diffidati: Kelly, Holm, Locatelli.

GALATASARAY (4-2-3-1): Çakır; Sallai, Sánchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Yilmaz, Akgün, Lang; Osimhen. A disposizione: Güvenc, Sen, Kutucu, Ayhan, Gündogan, Asprilla, Elmali, Singo, Boey, Gabriel Sara, Sané, Icardi. Allenatore: Buruk.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: Jakobs, Sanchez, Lang.

