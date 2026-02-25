Dove vedere Juve-Galatasaray in tv? Sky o Prime Video, orario

Juve-Galatasaray, data e orario

Juventus-Galatasaray è in programma oggi, mercoledì 25 febbraio, alle ore 21, all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Galatasaray in diretta tv

Juve-Galatasaray sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Amazon Prime Video. È possibile attivare l'app su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Juve-Galatasaray, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Juve-Galatasaray anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.