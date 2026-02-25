Dove vedere Atalanta-Borussia Dortmund in tv? Sky o Prime Video, orario
Atalanta-Borussia Dortmund, scocca l'ora del match valido per il ritorno dei playoff di Champions League. Dopo la sconfitta per 2-0 rimediata in Germania, gli uomini di Palladino sono chiamati a rimontare lo svantaggio contro l'undici allenato da Kovac per staccare il pass per la fase a eliminazione diretta.
Atalanta-Borussia Dortmund, data e orario
Atalanta-Borussia Dortmund è in programma oggi, mercoledì 25 febbraio, alle ore 18:45, alla New Balance Arena di Bergamo.
Dove vedere Atalanta-Borussia Dortmund in diretta tv
Atalanta-Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Atalanta-Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 253 (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport).
Atalanta-Borussia Dortmund, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Atalanta-Borussia Dortmund anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le possibili scelte di Palladino e Kovac
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Éderson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bellanova, Djimsiti, Ahanor, Bakker, Musah, Pasalic, Sulemana, Vavassori, Krstovic. Allenatore: Palladino.
Indisponibili: De Ketelaere, Raspadori.
Squalificati: -.
Diffidati: Kossounou, Djimsiti, Musah, De Roon, Scamacca.
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Jo. Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy. A disposizione: Ostrzinski, Meyer, Couto, Benkara, Reggiani, Ozcan, Chukwuemeka, Sabitzer, Emre Can, Fabio Silva, Adeyemi, Inacio. Allenatore: Kovac.
Indisponibili: Sule, Mane.
Squalificati: -.
Diffidati: Anton, Bensebaini, Adeyemi.
Atalanta-Borussia Dortmund, scocca l'ora del match valido per il ritorno dei playoff di Champions League. Dopo la sconfitta per 2-0 rimediata in Germania, gli uomini di Palladino sono chiamati a rimontare lo svantaggio contro l'undici allenato da Kovac per staccare il pass per la fase a eliminazione diretta.
Atalanta-Borussia Dortmund, data e orario
Atalanta-Borussia Dortmund è in programma oggi, mercoledì 25 febbraio, alle ore 18:45, alla New Balance Arena di Bergamo.
Dove vedere Atalanta-Borussia Dortmund in diretta tv
Atalanta-Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Atalanta-Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 253 (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport).
Atalanta-Borussia Dortmund, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Atalanta-Borussia Dortmund anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.