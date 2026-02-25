Corriere dello Sport.it
Dove vedere Atalanta-Borussia Dortmund in tv? Sky o Prime Video, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per il ritorno dei playoff di Champions League: le probabili formazioni di Palladino e Kovac
Tagsatalantaborussia dortmundChampions League

Atalanta-Borussia Dortmund, scocca l'ora del match valido per il ritorno dei playoff di Champions League. Dopo la sconfitta per 2-0 rimediata in Germania, gli uomini di Palladino sono chiamati a rimontare lo svantaggio contro l'undici allenato da Kovac per staccare il pass per la fase a eliminazione diretta.

Atalanta-Borussia Dortmund, data e orario

Atalanta-Borussia Dortmund è in programma oggi, mercoledì 25 febbraio, alle ore 18:45, alla New Balance Arena di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Borussia Dortmund in diretta tv

Atalanta-Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Atalanta-Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 253 (Sky Sport UnoSky Sport 4K Sky Sport).

Atalanta-Borussia Dortmund, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Atalanta-Borussia Dortmund anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le possibili scelte di Palladino e Kovac

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Éderson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bellanova, Djimsiti, Ahanor, Bakker, Musah, Pasalic, Sulemana, Vavassori, Krstovic. Allenatore: Palladino.

Indisponibili: De Ketelaere, Raspadori.

Squalificati: -.

Diffidati: Kossounou, Djimsiti, Musah, De Roon, Scamacca.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Jo. Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy. A disposizione: Ostrzinski, Meyer, Couto, Benkara, Reggiani, Ozcan, Chukwuemeka, Sabitzer, Emre Can, Fabio Silva, Adeyemi, Inacio. Allenatore: Kovac.

Indisponibili: Sule, Mane.

Squalificati: -.

Diffidati: Anton, Bensebaini, Adeyemi.

