Dove vedere Atalanta-Borussia Dortmund in tv? Sky o Prime Video, orario

Atalanta-Borussia Dortmund, data e orario

Atalanta-Borussia Dortmund è in programma oggi, mercoledì 25 febbraio, alle ore 18:45, alla New Balance Arena di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Borussia Dortmund in diretta tv

Atalanta-Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Atalanta-Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 253 (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport).

Atalanta-Borussia Dortmund, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Atalanta-Borussia Dortmund anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.