mercoledì 25 febbraio 2026
Ranking Uefa per il quinto posto in Champions League: la posizione aggiornata dell'Italia© ANSA

Ranking Uefa per il quinto posto in Champions League: la posizione aggiornata dell'Italia

Il nostro Paese rincorre sempre la seconda piazza. Inghilterra già sicura di avere uno slot extra per la prossima edizione
2 min
Nuovo aggiornamento del Ranking UEFA: l’Italia occupa attualmente la quarta posizione (scavalcato il Portogallo) e sta inseguendo la Germania, seconda in classifica, nella corsa al posto extra valido per la prossima edizione della Champions League. L’Inghilterra, invece, al termine delle fasi a girone di Champions League, Europa League e Conference League, ha già conquistato matematicamente lo slot aggiuntivo. Resta quindi un solo posto disponibile per le altre federazioni che ambiscono a portare una squadra in più nella prossima stagione della massima competizione europea per club.

Come funziona il Ranking UEFA?

Il sistema si basa sui risultati ottenuti, nell’arco di una stagione, dai club di ciascuna nazione impegnati nelle competizioni europee. Ogni vittoria vale 2 punti, ogni pareggio 1, a cui si aggiungono bonus legati al raggiungimento delle fasi a eliminazione diretta. Il totale dei punti conquistati dalle squadre di uno stesso Paese viene poi diviso per il numero di club partecipanti alle coppe europee. Nel caso dell’Italia, sono 7: quattro in Champions League, due in Europa League e una in Conference League. Al termine della stagione, le federazioni che occupano le prime due posizioni del ranking ottengono un posto supplementare nella successiva edizione della Champions League.

Ranking Uefa, la posizione dell'Italia

Ecco il ranking Uefa aggiornato dopo la gare settimanali di Champions League: Atalanta, Juve e Inter (tra parentesi il numero di squadre ancora in corsa rispetto a quelle inizialmente qualificate). La classifica aggiornate dopo le eliminazioni di Juve e Inter. Per l'Italia restano Atalanta in Champions League, Bologna e Roma in Europa League e Fiorentina in Conference League.

 

  • Inghilterra 21.909 (9/9)
  • Germania 17.428 (5/7)
  • Spagna 17.031(6/8)
  • ITALIA 16.857 (4/7)
  • Portogallo 16.600 (3/5)

