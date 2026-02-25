Ranking Uefa per il quinto posto in Champions League: la posizione aggiornata dell'Italia

Come funziona il Ranking UEFA?

Nuovo aggiornamento del Ranking UEFA: l’Italia occupa attualmente la quarta posizione (scavalcato il Portogallo) e sta inseguendo la Germania, seconda in classifica, nella corsa al posto extra valido per la prossima edizione della Champions League. L’Inghilterra, invece, al termine delle fasi a girone di Champions League, Europa League e Conference League, ha già conquistato matematicamente lo slot aggiuntivo.

Il sistema si basa sui risultati ottenuti, nell’arco di una stagione, dai club di ciascuna nazione impegnati nelle competizioni europee. Ogni vittoria vale 2 punti, ogni pareggio 1, a cui si aggiungono bonus legati al raggiungimento delle fasi a eliminazione diretta. Il totale dei punti conquistati dalle squadre di uno stesso Paese viene poi diviso per il numero di club partecipanti alle coppe europee. Nel caso dell’Italia, sono 7: quattro in Champions League, due in Europa League e una in Conference League. Al termine della stagione, le federazioni che occupano le prime due posizioni del ranking ottengono un posto supplementare nella successiva edizione della Champions League.