mercoledì 25 febbraio 2026
Espulsione Kelly, Spalletti impazzisce in panchina: il gesto di rabbia verso il quarto uomo

Il tecnico della Juve imbufalito dopo la scelta dell'arbitro portoghese Pinheiro di mostrare il rosso diretto al difensore bianconero
dall'inviato Simone Zizzari
2 min

Era già complicata per la Juve, dopo la folle scelta dell'arbitro Pinheiro a inizio ripresa diventa tutto praticamente impossibile. La Juve torna in campo sull'1-0 dopo un ottimo primo tempo. La ripresa comincia da tre minuti quando Kelly vola in un contrasto aereo e, ricadendo, atterra involontariamente sulla caviglia di Alper Yilmaz. Un fallo involontario che l'arbitro giudica da giallo, il secondo della partita del difensore e quindi espulsione. Ma non è finita perché il direttore viene richiamato dal Var e, dopo aver rivisto l'azione, sventola in faccia allo stesso Kelly non il secondo giallo ma addirittura il rosso diretto.

Il gesto di reazione di Spalletti contro il quarto uomo dopo il rosso a Kelly

La reazione della panchina juventina e di Spalletti è furibonda con il tecnico che si avvicina minacciosamente al quarto uomo Goncalves sbracciando e imprecando per la scelta quantomeno discutibile dell'arbitro. Gli animi si scaldano, Pinsoglio è scatenato come tutto il resto della panchina. Gli occhi di Spalletti sono increduli come quelli dello stesso Kelly che, uscendo dal campo, rifila un calcio di frustrazione ad un cartellone pubblicitario urlando "It's a fucking disgrace" come fece Mourinho dopo Roma-Siviglia. Il tecnico bianconero urla: "Non è possibile, non è possibile. Che cosa fate!" ma non c'è niente da fare: la Juve resta in 10 con la qualificazione che diventa una salita ancora più ripida. 

