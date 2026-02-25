Il silenzio di Spalletti, le lacrime di Locatelli, la furia di Chiellini e Gatti per l'espulsione: "Stasera l'arbitro..."

La Juve esce nel modo più crudele dalla Champions League al termine di una partita epica e una rimonta pazzesca riuscita, purtroppo, solo a metà. L'amarezza di una serata che poteva diventare leggendaria e che invece lascia solo il retrogusto di beffa è tutta nelle parole del dirigente della Juve Giorgio Chiellini che ha annunciato il silenzio polemico di Luciano Spalletti . È ancora una volta l'arbitraggio - purtroppo - a finire nel mirino: "Terza partita su quattro terminata in inferiorità numerica? Oggi è stata la ciliegina. Però io credo che usciamo rinforzati, usciamo comunque con la consapevolezza di un percorso che non deve essere minato nelle sue certezze da una partita e mezza sbagliate. C'è delusione per come è arrivata questa eliminazione ma c'è anche l'orgoglio per quanto fatto. Spalletti non parla? Penso che sia giusto che venga la società, non c'è nulla di male. Siamo provati, delusi, per quello che è il risultato finale, per lo sforzo fatto dopo quello che abbiamo mostrato oggi, ma anche orgogliosi per quanto mostrato, per quel feeling e quell'ambiente che si era creato e credo che debba essere un punto di partenza per questo finale di stagione, per riuscire a risvoltare e trovare quella scintilla che ci ha dato. Rimane un grande rammarico, rimane la delusione, non siamo molto fortunati con altri episodi in questo momento. L'espulsione? Posso solo dire che per fortuna non ero Kelly...".

Le lacrime di Locatelli: "È questa la Juve che dobbiamo ambire ad essere"

"Mi viene da piangere per come ci abbiamo creduto e per quello che abbiamo dato. Grazie di cuore a tutti i miei compagni e allo stadio che oggi era incredibile. Purtroppo non abbiamo raccolto niente ma abbiamo raccolto un'energia che dovremo portarci dentro. E' la Juventus che dobbiamo ambire ad essere sempre, con il mister siamo sulla strada giusta", così il capitano della Juventus Manuel Locatelli nel postpartita di Juventus-Galatasaray, al microfono di Prime Video.

Gatti arrabbiato: "L'espulsione di Kelly è surreale"

"Abbiamo fatto una prestazione assurda, abbiamo buttato via la qualificazione all'andata. L'espulsione di Kelly è surreale, colpisce la palla e poi che deve fare? Noi difensori siamo troppo penalizzati, abbiamo reagito bene al rosso e poi siamo arrivati stanchi ai supplementari. Dispiace, c'era un grande pubblico e meritava la qualificazione oggi. L'abbiamo buttata via in Turchia, oggi siamo stati enormi. Per me è stata una gara importante, rientravo da un infortunio e ho anche segnato". Queste le parole di Federico Gatti, difensore della Juventus, ai microfoni di Prime Video al termine della gara-beffa col Galatasaray.