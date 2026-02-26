Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 26 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Caricamento del player

Lazzaro a metà

Leggi il commento del direttore del Corriere dello Sport - Stadio
Ivan Zazzaroni
4 min

Il calcio è benedetto e maledetto: è più forte delle analisi frettolose, della superficialità, del tafazzismo, dei processi sommari, dei de profundis anticipati. È una splendida bugia e ci regala le emozioni più stordenti e inattese.

Ieri, alle 18 e 30, eravamo morti tre volte più una. Ma poco prima delle ventuno una delle nostre, l’Atalanta, è improvvisamente risorta.

Alle 23 ci siamo ritrovati dentro la seconda impresa a lungo miracolosa, addirittura superiore alla precedente per contenuti emotivi: ritrovatasi sull’1-0 in inferiorità numerica per un’enorme svista dell’arbitro Pinheiro, la Juve s’è inventata la serata delle meraviglie e ne ha fatti altri due, guadagnando i supplementari contro un Gala nella versione squadraccia.

Dicevo della svista di Pinheiro, invero influente. Quando è stato richiamato al video per rivedere il contatto tra Kelly e Baris Yilmaz ho pensato alla paraculata arbitrale, lo ammetto: vuoi vedere che fottendosene del protocollo (avranno saputo di Inter-Juve e di Kalulu, il “neretto” della Botteri) i varisti gli hanno comunicato che il fallo non era da giallo e l’espulsione andava cancellata?

Ho pensato male, perché il portoghese è addirittura passato al rosso diretto, una follia.

Da quell’episodio la Juve ha però tratto nuova energia. E avrebbe meritato la gioia completa: purtroppo ha dovuto fare i conti con l’unica cosa buona fatta da Osimhen in 120 minuti, il punto del 3-1 e dell’uscita dalla Champions, torneo nel quale sopravvive solo l’Atalanta che ha frastornato il Borussia Dortmund, secondo soltanto al Bayern nella Bundesliga.

L’Atalanta alla quale Gasperini ha dato un’anima internazionale - oltre al primo trofeo della sua storia - rendendola intensa, verticale, coraggiosa, e che molto intelligentemente Palladino non ha voluto disorientare investendo sugli stessi princìpi di gioco, se non addirittura sugli stessi uomini: Bernasconi e Zalewski gli unici volti nuovi nella formazione iniziale. All’Atalanta è riuscito quello che l’Inter aveva in mente: il gol immediato, l’apertura della partita, subito indirizzata nel verso giusto. Quel gol non le è bastato: ha saputo raddoppiare e fare il terzo prima di subire il gol ingiusto. Il calcio l’ha premiata al 98’ con il rigore realizzato da Samardzic. L’Atalanta è riassumibile con la competenza e il carisma di Antonio Percassi e le conoscenze e il sorrisetto che sembra sempre che ti prenda per il culo di Luca, suo figlio. Uno che il calcio lo sa fare e che con Gasperini è maturato tanto.

Il bilancio delle italiane resta negativo, nonostante la grande prova della squadra di Spalletti. Napoli, Inter e Juve avevano il dovere di arrivare almeno agli ottavi ed è in qualche modo sorprendente che a tagliare il traguardo sia la più periferica delle quattro, l’Atalanta che non s’è mai lamentata dei doppi e tripli impegni e che ha continuato a lavorare.

Da oggi, con l’eccezione di Bergamo e dintorni, restiamo con la serie A in esclusiva.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Eroica Juve, eliminata dall'arbitroOsimhen segna alla Juve ma non esulta

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS