Champions, sei inglesi agli ottavi: le ragioni del dominio della Premier League
LONDRA - Sei club agli ottavi, di cui cinque qualificati direttamente. Difficile mettere in dubbio lo stradominio della Premier League. E attenzione, tra questi pure due che in campionato sono nella metà bassa della classifica, come Newcastle e Tottenham (addirittura a due piazze dalla zona-retrocessione). Ormai ci si è abituati all'egemonia della Premier, almeno numericamente (in realtà nelle ultime quattro stagioni la Premier è arrivata per due volte in finale, esattamente come la Serie A). Il dominio si spiega - largamente - da un punto di vista economico (solo Bayern, Barcellona, Real Madrid e Psg hanno budget in linea con le big inglesi) ma vi sono altri fattori. Il numero di grandi squadre (e forse anche il numero di grandi tecnici, soprattutto arrivati dall'estero) significa che il numero di gare competitive che ogni big inglese deve affrontare è molto più alta rispetto a un club italiano. Insomma, come aveva detto una volta Fabio Capello: «È più allenante».
Una teoria condivisa da molti anche se c'è il rovescio della medaglia: l'intensità e il numero di scontri diretti di alto livello è più spossante, fisicamente e mentalmente. Inevitabili gli incroci, magari già agli ottavi potrebbe uscire un Newcastle-Chelsea. Ai quarti poi, salvo eliminazioni clamorose, sono quasi assicurati. C'è il "rischio" di Arsenal-Manchester City, sfida che metterebbe a confronto le prime due di Premier League. Ma è anche altamente probabile una seconda sfida tutta di Premier tra le ultime otto con due tra Liverpool, Chelsea, Newcastle e Tottenham. Per i bookmaker, Arsenal e City sono due delle prime tre favorite, assieme al Bayern. Un testa-a-testa che si consuma su più fronti, tra cui la finale di Coppa di Lega il mese prossimo e, potenzialmente, anche la FA Cup. I Gunners hanno cinque punti di vantaggio, ma occhio alla sfida diretta ad aprile che si gioca in casa del City.