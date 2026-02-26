Champions, sei inglesi agli ottavi: le ragioni del dominio della Premier League

LONDRA - Sei club agli ottavi, di cui cinque qualificati direttamente. Difficile mettere in dubbio lo stradominio della Premier League. E attenzione, tra questi pure due che in campionato sono nella metà bassa della classifica, come Newcastle e Tottenham (addirittura a due piazze dalla zona-retrocessione). Ormai ci si è abituati all'egemonia della Premier, almeno numericamente (in realtà nelle ultime quattro stagioni la Premier è arrivata per due volte in finale, esattamente come la Serie A). Il dominio si spiega - largamente - da un punto di vista economico (solo Bayern, Barcellona, Real Madrid e Psg hanno budget in linea con le big inglesi) ma vi sono altri fattori. Il numero di grandi squadre (e forse anche il numero di grandi tecnici, soprattutto arrivati dall'estero) significa che il numero di gare competitive che ogni big inglese deve affrontare è molto più alta rispetto a un club italiano. Insomma, come aveva detto una volta Fabio Capello: «È più allenante».