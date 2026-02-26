Ranking Uefa per il quinto posto in Champions League: la posizione aggiornata dell'Italia dopo Europa League e Conference

Come funziona il Ranking UEFA?

Nell’arco di una stagione, il sistema si basa sui risultati ottenuti dai club di ciascuna nazione impegnati nelle competizioni europee. Ogni vittoria vale 2 punti, ogni pareggio 1, a cui si aggiungono bonus legati al raggiungimento delle fasi ad eliminazione diretta. Il totale dei punti conquistati dalle squadre di uno stesso Paese viene poi diviso per il numero di club partecipanti ai tornei UEFA. Nel caso dell’Italia, sono 7: quattro in Champions League, due in Europa League e una in Conference League. Al termine dell'annata 2025/26, le prime due classificate del ranking ottengono uno slot extra in vista della successiva edizione della Champions League.

Ranking UEFA, la posizione aggiornata dell'Italia dopo i playoff di Europa League e Conference

Qui di seguito il ranking UEFA aggiornato dopo le eliminazioni dalla Champions di Inter e Juventus, accompagnate dalla clamorosa rimonta dell'Atalanta e dagli appuntamenti odierni che vedevano protagonisti Bologna e Fiorentina, rispettivamente in Europa League e Conference. Quattro le squadre italiane ancora in corsa, una in Champions League, due in Europa e una in Conference.

Ecco il ranking UEFA aggiornato al termine dei playoff:

Inghilterra 22.290 (9/9)

Germania 17.570 (5/7)

Spagna 17.343 (6/8)

ITALIA 17.285 (4/7)

Portogallo 16.600 (3/5)