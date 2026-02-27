Atalanta-Bayern Monaco calendario completo Champions: quando si gioca e dove vedere le gare in tv

Dopo una notte da favola, si apre un nuovo capitolo in Champions League. L’Atalanta ha compiuto un’impresa straordinaria battendo 4-1 il Borussia Dortmund e ribaltando il 2-0 subito all’andata. E ora il sorteggio di Nyon ha sentenziato: agli ottavi sarà sfida contro il Bayern Monaco. Altro match in salsa tedesca. La corazzata bavarese fa paura, è una delle favorite alla Coppa. Non ci sono precedenti tra le due squadre. Chi va avanti incontrerà una tra Real Madrid o Manchester City.