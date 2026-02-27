Atalanta-Bayern Monaco calendario completo Champions: quando si gioca e dove vedere le gare in tv
Dopo una notte da favola, si apre un nuovo capitolo in Champions League. L’Atalanta ha compiuto un’impresa straordinaria battendo 4-1 il Borussia Dortmund e ribaltando il 2-0 subito all’andata. E ora il sorteggio di Nyon ha sentenziato: agli ottavi sarà sfida contro il Bayern Monaco. Altro match in salsa tedesca. La corazzata bavarese fa paura, è una delle favorite alla Coppa. Non ci sono precedenti tra le due squadre. Chi va avanti incontrerà una tra Real Madrid o Manchester City.
Atalanta-Bayern Monaco, quando e dove si gioca
La partita di andata si disputerà alla New Balance Arena di Bergamo martedì 10 marzo (ore 21), mentre il ritorno in trasferta a Monaco è previsto per mercoledì 18 marzo (ore 21).
Atalanta-Bayern Monaco, dove vederla in tv e in streaming
Il match di andata tra Atalanta e Bayern Monaco si giocherà martedì 10 marzo e sarà visibile su Sky Sport o in streaming su Prime Video e Now Tv.
Champions League, tutte le date
Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
Semifinali: 28/29 e 5/6 maggio 2026
Finale: 30 maggio 2026 a Budapest