venerdì 27 febbraio 2026
Atalanta-Bayern Monaco calendario completo Champions: quando si gioca e dove vedere le gare in tv

La squadra di Palladino agli ottavi sfiderà la super corazzata bavarese: tutte le info utili
2 min

Dopo una notte da favola, si apre un nuovo capitolo in Champions League. L’Atalanta ha compiuto un’impresa straordinaria battendo 4-1 il Borussia Dortmund e ribaltando il 2-0 subito all’andata. E ora il sorteggio di Nyon ha sentenziato: agli ottavi sarà sfida contro il Bayern Monaco. Altro match in salsa tedesca. La corazzata bavarese fa paura, è una delle favorite alla Coppa. Non ci sono precedenti tra le due squadre. Chi va avanti incontrerà una tra Real Madrid o Manchester City.

Atalanta-Bayern Monaco, quando e dove si gioca

La partita di andata si disputerà alla New Balance Arena di Bergamo martedì 10 marzo (ore 21), mentre il ritorno in trasferta a Monaco è previsto per mercoledì 18 marzo (ore 21).

Atalanta-Bayern Monaco, dove vederla in tv e in streaming

Il match di andata tra Atalanta e Bayern Monaco si giocherà martedì 10 marzo e sarà visibile su Sky Sport o in streaming su Prime Video e Now Tv.

Champions League, tutte le date

Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
Semifinali: 28/29 e 5/6 maggio 2026
Finale: 30 maggio 2026 a Budapest

 

 

