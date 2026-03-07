Corriere dello Sport.it
sabato 7 marzo 2026
Neuer salta Atalanta-Bayern Monaco: le ultime sull'infortunio

Il capitano dei bavaresi è stato costretto al cambio nel corso dell'ultima sfida di Bundesliga
Bayern Monaco Neuer atalanta

Il Bayern Monaco dovrà fare a meno del proprio portiere e capitano per la sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atalanta. Il portiere tedesco ha subito un infortunio al polpaccio nell'ultima partita di Bundesliga. Alla New Balance Arena, così, la squadra di Kompany presenterà Urbig tra i pali.

Problema al polpaccio per Neuer: salta l'Atalanta

"Manuel Neuer ha riportato un piccolo strappo a una fibra muscolare nel polpaccio sinistro nel corso della vittoria per 4-1 contro il Borussia Mönchengladbach". Questo è quanto comunicato dal Bayern Monaco in un comunicato ufficiale. Nel corso della sfida dell'Allianz Arena Neuer è stato sostituito da Urbig, che dovrebbe scendere in campo anche nella sfida di Champions League, in programma a Bergamo martedì con calcio d'inizio alle 21:00.

