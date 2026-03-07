Neuer salta Atalanta-Bayern Monaco: le ultime sull'infortunio

Il Bayern Monaco dovrà fare a meno del proprio portiere e capitano per la sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League contro l' Atalanta . Il portiere tedesco ha subito un infortunio al polpaccio nell'ultima partita di Bundesliga. Alla New Balance Arena, così, la squadra di Kompany presenterà Urbig tra i pali.

Problema al polpaccio per Neuer: salta l'Atalanta

"Manuel Neuer ha riportato un piccolo strappo a una fibra muscolare nel polpaccio sinistro nel corso della vittoria per 4-1 contro il Borussia Mönchengladbach". Questo è quanto comunicato dal Bayern Monaco in un comunicato ufficiale. Nel corso della sfida dell'Allianz Arena Neuer è stato sostituito da Urbig, che dovrebbe scendere in campo anche nella sfida di Champions League, in programma a Bergamo martedì con calcio d'inizio alle 21:00.