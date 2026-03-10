Perché l'Atalanta può sognare l'impresa con il Bayern: i tre aspetti che può sfruttare Palladino, alla faccia degli algoritmi

Chiamatela impresa, se volete. O mission impossible, che ora va tanto di moda. La sostanza non cambia: l'Atalanta per superare i titani del Bayern avrà bisogno che tutto giri a suo favore. Tutto, pure la Dea bendata, appunto. Il calcio non è solo un mero esercizio statistico, non è solo una questioni di dati da comparare: se fosse così sarebbe inutile andare avanti a leggere questo articolo. L'algoritmo ha espresso il suo verdetto con l'Atalanta che avrebbe solo il 21% di possibilità di accedere ai quarti di Champions. Per fortuna a pallone ci giocano gli esseri umani e non i computer. E allora c'è speranza perché il Bayern di Kompany è forte, fortissimo. Ma imbattibile no. Lo sa perfettamente Raffaele Palladino, fresco di un'impresa che in pochi avrebbero potuto prevedere contro il Dortmund ai playoff. Provateci voi a ribaltare due gol contro il Borussia. In quel caso l'algoritmo fu anche più spietato stimando le probabilità di impresa della Dea intorno al 10%. Andò diversamente, con buona pace di ChatGpt.