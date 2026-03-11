Corriere dello Sport.it
Dove vedere Real Madrid-Manchester City in tv? Sky o Prime Video, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League: le probabili formazioni di Arbeloa e Guardiola
Real MadridManchester CityChampions League

Real Madrid-Manchester City, al Santiago Bernabeu scocca l'ora della gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Nella Fase Campionato i Blancos di Arbeloa hanno chiuso al nono posto in classifica, con 15 punti, eliminando il Benfica ai playoff mentre gli Sky Blues di Guardiola si sono piazzati ottavi con 16 punti.

Real Madrid-Manchester City, data e orario

Real Madrid-Manchester City è in programma oggi, mercoledì 11 marzo, alle ore 21, al Santiago Bernabeu di Madrid.

Dove vedere Real Madrid-Manchester City in diretta tv

Real Madrid-Manchester City sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Amazon Prime Video. È possibile attivare l'app su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Real Madrid-Manchester City, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Real Madrid-Manchester City anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Tutte le news di Champions League

Le probabili formazioni di Arbeloa e Guardiola

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Güler, Camavinga; Gonzalo García, Vinícius Júnior. A disposizione: Lunin, Fran Gonzalez, Carvajal, Hujisen, Mendy, Manuel Angel, Thiago Pitarch, Palacios, Fran Garcia, Cestero, Brahim Diaz, Mastantuono. Allenatore: Arbeloa.

Indisponibili: Militao, Alaba, Carreras, Ceballos, Bellingham, Rodrygo, Mbappé.

Squalificati: -. 

Diffidati: Huijsen, Carreras, Tchouameni, Bellingham, Rodrygo, Vinicius.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi, O'Reilly; Rodri, Bernanrdo Silva; Cherki, Omar Marmoush, Doku; Haaland. A disposizione: Trafford, Bettinelli, Stones, Aké, Ait-Nouri, Khusanov, Reijnders, Nico Gonzalez, Foden, Savinho, Alleyne, Semenyo. Allenatore: Guardiola.

Indisponibili: Gvardiol, Lewis, Kovacic.

Squalificati: -.

Diffidati: Guehi, O’Reilly, Savinho.

Tutte le news di Champions League

