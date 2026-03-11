Dove vedere Psg-Chelsea in tv? Sky o Prime Video, orario

Psg-Chelsea , al Parco dei Principi di Parigi si gioca la gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League . Nella Fase Campionato gli uomini di Luis Henrique hanno chiuso all'undicesimo posto in classifica, con 14 punti, eliminando il Monaco ai playoff mentre i Blues di Rosenior si sono piazzati sesti con 16 punti.

Psg-Chelsea, data e orario

Psg-Chelsea è in programma oggi, mercoledì 25 febbraio, alle ore 21, al Parco dei Principi di Parigi.

Dove vedere Psg-Chelsea in diretta tv

Psg-Chelsea sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW e in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Psg-Chelsea sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 202 (Sky Sport Calcio) e 252 (Sky Sport).

Psg-Chelsea, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su tv8.it; Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili di Sky Go e NOW sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Streaming gratuito sul sito di TV8. Potrete seguire Psg-Chelsea anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.