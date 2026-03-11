Corriere dello Sport.it
Dove vedere Psg-Chelsea in tv? Sky o Prime Video, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League: le probabili formazioni di Luis Henique e Rosenior
Psg-Chelsea, al Parco dei Principi di Parigi si gioca la gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Nella Fase Campionato gli uomini di Luis Henrique hanno chiuso all'undicesimo posto in classifica, con 14 punti, eliminando il Monaco ai playoff mentre i Blues di Rosenior si sono piazzati sesti con 16 punti.

Psg-Chelsea, data e orario

Psg-Chelsea è in programma oggi, mercoledì 25 febbraio, alle ore 21, al Parco dei Principi di Parigi.

Dove vedere Psg-Chelsea in diretta tv

Psg-Chelsea sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW e in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Psg-Chelsea sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 202 (Sky Sport Calcio) e 252 (Sky Sport).

Psg-Chelsea, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su tv8.itSky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili di Sky Go e NOW sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Streaming gratuito sul sito di TV8. Potrete seguire Psg-Chelsea anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Luis Henrique e Rosenior

PSG (4-3-3):  Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Barcola. A disposizione: Chevalier, James, Beraldo, Zabarnyi, L. Hernandez, Kang-in Lee, Mayulu, Dro Fernandez, Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, Mbaye. Allenatore: Luis Enrique.

Indisponibili: Fabian Ruiz, Ndjantou.

Squalificati: -.

Diffidati: Nuno Mendes.

CHELSEA (4-2-3-1): Jørgensen; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Andrey Santos; Palmer, Fernández, Neto; João Pedro. A disposizione: Robert Sanchez, Aderabioyo, Sarr, Badiashile, Hato, Gusto, Lavia, Garnacho, Delap, Guiu, Estevão. Allenatore: Rosenior.

Indisponibili: Colwill, Gittens.

Squalificati: -

Diffidati: Enzo Fernandez, Andrey Santos.  

