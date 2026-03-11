Siamo fuori dalla Champions agli ottavi e nel 2029 rischieremo la B europea

La curva dell'Atalanta che canta a fine partita nonostante l'1-6 merita più di un applauso.

Il nostro calcio è fuori dalla Champions addirittura agli ottavi, ma il vero guaio è un altro: al di là della mancanza di competenze dirigenziali e di proprietà appassionate che non pensano esclusivamente al trading, siamo tremendamente a corto di soldi e allora mi chiedo cosa accadrà nel 2029 quando scadranno i diritti tv e i 900 milioni paga-stipendi si dissolveranno.

Come faranno i nostri club a mantenere nelle prossime sessioni i pochi top con contratti pluriennali e di riflesso un minimo di competitività?

Il progetto del fondo in lega calcio che si sarebbe occupato dello sviluppo del nostro movimento garantendo risorse e autonomia operativa è tramontato anni fa, quali idee sforneranno i nostri geniali presidenti per evitare la B europea?

Un canale della lega per offrire un campionato depresso?