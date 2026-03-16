Emergenza Bayern Monaco: è senza portieri! Con l'Atalanta si potrebbe affidare ad un 16enne

Bayern Monaco, emergenza portieri in vista dell'Atalanta: può esordire un 16enne

Ha dell'incredibile quanto sta succedendo in casa Bayern Monaco in queste ore, a due giorni dal secondo round del doppio confronto con l'Atalanta di Palladino. Il 6-1 dell'andata ha inevitabilmente indirizzato il discorso qualificazione, con la formazione di Kompany che deve solo difendere l'ampio vantaggio accumulato per staccare il pass per i quarti di Champions League, ma nessuno si sarebbe aspettato che una squadra di questa caratura potesse rischiare di rimanere senza portieri. Neuer si è infortunato lo scorso 7 marzo, evidenziando una lesione al polpaccio sinistro, mentre Urbig ha riportato una commozione cerebrale proprio all'andata ed è in forte dubbio per mercoledì. Ko anche Ulreich, che lo scorso weekend ha accusato un serio problema muscolare contro il Bayer Leverkusen, e il 18enne Klanac, fermo per un infortunio. L'unico che potrebbe rientrare tra i convocati, dunque, è proprio Urbig, ma intanto scalpita il talentuoso Leonard Prescott, ragazzo di 16 anni che farebbe il suo esordio tra i professionisti nella massima competizione continentale.

Chi è Leonard Prescott, il giovane portiere che può esordire con il Bayern Monaco

Alto 1.96m, dotato di un'ottima tecnica anche con i piedi, Leonard Prescott è il giovane portiere candidato ad una maglia da titolare per Bayern Monaco-Atalanta. Complice il risultato dell'andata, che ha ipotecato il passaggio del turno dei tedeschi, Vincent Kompany non sembra aver intenzione di accelerare il rientro di Urbig e Neuer, con un occhio ai prossimi impegni tra campionato e coppa. La sosta nazionali, in tal senso, aiuterà ad arricchire nuovamente la batteria di portieri del Bayern. Intanto, a 16 anni e 5 mesi, Prescott potrebbe fare il suo esordio, complice una serie di sfortunati eventi. Puntano su Leonard anche i preparatori dei portieri dei bavaresi, Michael Rechner e Andreas Rössl, che hanno sempre speso parole al miele per lui, al pari del tecnico della Primavera, Peter Gaydarov: "Tecnicamente è talmente bravo che potrebbe anche giocare a centrocampo".

Prescott diventerebbe il secondo giocatore più giovane ad esordire nella storia del Bayern

Classe 2009, originario di New York ma nazionale tedesco, Leonard Prescott diventerebbe il secondo giocatore più giovane a debuttare per il club bavarese dopo Paul Wanner, ala austriaca oggi 20enne che, nel 2022, fece il suo esordio in un match di Bundesliga a 16 anni e 15 giorni. L'alternativa? Potrebbe essere il 19enne Jannis Bärtl, titolare del Bayern II in Regionaliga (la quarta divisione tedesca), già convocato a febbraio in occasione della sfida con il Borussia Dortmund. Ballottaggio aperto in vista di mercoledì, ma il 6-1 dell'andata potrebbe spingere Kompany a rischiare la carta Prescott.