Emergenza Bayern Monaco: è senza portieri! Con l'Atalanta si potrebbe affidare ad un 16enne
Affidarsi a un portiere di 16 anni in Champions League? Si può. O almeno è quello che potrebbe verificarsi in casa Bayern Monaco in occasione del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atalanta di Raffaele Palladino. Ad una settimana dal roboante 6-1 dell'andata, maturato alla New Balance Arena di Bergamo, Vincent Kompany deve fare i conti con gli infortuni di Manuel Neuer e Sven Ulreich, ma anche con le precarie condizioni fisiche di Jonas Urbig, secondo nella gerarchia degli estremi difensori a disposizione dei bavaresi. Ed ecco che si fa clamorosamente strada l'ipotesi che porta al giovanissimo Leonard Prescott, complice il problema mucolare accusato dal 18enne Leon Klanac, attualmente ai box.
Bayern Monaco, emergenza portieri in vista dell'Atalanta: può esordire un 16enne
Ha dell'incredibile quanto sta succedendo in casa Bayern Monaco in queste ore, a due giorni dal secondo round del doppio confronto con l'Atalanta di Palladino. Il 6-1 dell'andata ha inevitabilmente indirizzato il discorso qualificazione, con la formazione di Kompany che deve solo difendere l'ampio vantaggio accumulato per staccare il pass per i quarti di Champions League, ma nessuno si sarebbe aspettato che una squadra di questa caratura potesse rischiare di rimanere senza portieri. Neuer si è infortunato lo scorso 7 marzo, evidenziando una lesione al polpaccio sinistro, mentre Urbig ha riportato una commozione cerebrale proprio all'andata ed è in forte dubbio per mercoledì. Ko anche Ulreich, che lo scorso weekend ha accusato un serio problema muscolare contro il Bayer Leverkusen, e il 18enne Klanac, fermo per un infortunio. L'unico che potrebbe rientrare tra i convocati, dunque, è proprio Urbig, ma intanto scalpita il talentuoso Leonard Prescott, ragazzo di 16 anni che farebbe il suo esordio tra i professionisti nella massima competizione continentale.
Chi è Leonard Prescott, il giovane portiere che può esordire con il Bayern Monaco
Alto 1.96m, dotato di un'ottima tecnica anche con i piedi, Leonard Prescott è il giovane portiere candidato ad una maglia da titolare per Bayern Monaco-Atalanta. Complice il risultato dell'andata, che ha ipotecato il passaggio del turno dei tedeschi, Vincent Kompany non sembra aver intenzione di accelerare il rientro di Urbig e Neuer, con un occhio ai prossimi impegni tra campionato e coppa. La sosta nazionali, in tal senso, aiuterà ad arricchire nuovamente la batteria di portieri del Bayern. Intanto, a 16 anni e 5 mesi, Prescott potrebbe fare il suo esordio, complice una serie di sfortunati eventi. Puntano su Leonard anche i preparatori dei portieri dei bavaresi, Michael Rechner e Andreas Rössl, che hanno sempre speso parole al miele per lui, al pari del tecnico della Primavera, Peter Gaydarov: "Tecnicamente è talmente bravo che potrebbe anche giocare a centrocampo".
Prescott diventerebbe il secondo giocatore più giovane ad esordire nella storia del Bayern
Classe 2009, originario di New York ma nazionale tedesco, Leonard Prescott diventerebbe il secondo giocatore più giovane a debuttare per il club bavarese dopo Paul Wanner, ala austriaca oggi 20enne che, nel 2022, fece il suo esordio in un match di Bundesliga a 16 anni e 15 giorni. L'alternativa? Potrebbe essere il 19enne Jannis Bärtl, titolare del Bayern II in Regionaliga (la quarta divisione tedesca), già convocato a febbraio in occasione della sfida con il Borussia Dortmund. Ballottaggio aperto in vista di mercoledì, ma il 6-1 dell'andata potrebbe spingere Kompany a rischiare la carta Prescott.