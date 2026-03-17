Dove vedere Chelsea-PSG in tv? Sky o Prime Video, orario
Il Chelsea ospita il Paris Saint-Germain nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League: all'andata, al Parco dei Principi, la squadra di Luis Enrique si era imposta per 5-2. I Blues dovranno quindi tentare la rimonta, mentre i parigini dovranno difendere il risultato.
Chelasea-PSG, data e orario
Chelsea-PSG è in programma oggi, martedì 17 marzo, alle ore 21:00, allo Stamford Bridge di Londra.
Dove vedere Chelsea-PSG in diretta tv
Chelsea-PSG sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Chelsea-PSG sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 253 (Sky Sport Uno, Sky Sport 252).
Chelsea-PSG, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Chelsea-PSG anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Lavia, Caicedo; Palmer, Fernandez, Neto; Joao Pedro. Allenatore: Rosenior
A disposizione: 12 Jorgensen, 50 Merrick, 4 Adarabioyo, 5 Badiashile, 19 Sarr, 21 Hato, 34 Acheampong, 17 Andrey Santos, 46 Walsh, 9 Delap, 38 Guiu, 41 Estevao, 49 Garnacho
Indisponibili: Colwill, James, Gittens.
Squalificati: - Diffidati: Enzo Fernandez, Andrey Santos
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola. Allenatore: Luis Enrique
A disposizione: 30 Chevalier, 89 Marin, 4 Beraldo, 6 Zabarnyi, 19 Kang-In Lee, 21 Lucas Hernandez, 24 Mayulu, 27 Dro, 49 Mbaye, 9 Goncalo Ramos, 14 Doue,
Indisponibili: Fabian Ruiz, Ndjantou.
Squalificati: - Diffidati: Kvaratskhelia, Nuno Mendes
Il Chelsea ospita il Paris Saint-Germain nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League: all'andata, al Parco dei Principi, la squadra di Luis Enrique si era imposta per 5-2. I Blues dovranno quindi tentare la rimonta, mentre i parigini dovranno difendere il risultato.
Chelasea-PSG, data e orario
Chelsea-PSG è in programma oggi, martedì 17 marzo, alle ore 21:00, allo Stamford Bridge di Londra.