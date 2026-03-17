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martedì 17 marzo 2026
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Atalanta-Bayern Monaco, Palladino: “Orgoglio Champions, siamo gli unici italiani”

Dopo il pesante 6-1 dell’andata, i nerazzurri sfidano la corazzata bavarese nel ritorno degli ottavi europei con l’obiettivo di salvare l’onore
2 min

Una sfida dal sapore proibitivo, ma anche un’occasione per dimostrare carattere e identità. L’Atalanta si prepara ad affrontare il Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di Champions League con la consapevolezza di dover ribaltare un risultato quasi impossibile dopo il 6-1 dell’andata. Al di là del punteggio, però, i nerazzurri vogliono onorare la competizione fino in fondo, spinti dall’orgoglio di rappresentare l’Italia tra le grandi d’Europa. Alla vigilia del match, il tecnico Raffaele Palladino ha sottolineato l’importanza dell’atteggiamento e della prestazione: "Loro se la giocheranno alla morte, la loro mentalità è questa, noi dobbiamo essere consapevoli di ciò. Mi aspetto una partita di orgoglio: ci confrontiamo contro una squadra fortissima e davanti a tanti spettatori".

Palladino e la sfida impossibile: le sue parole

"Cercheremo di fare la nostra prestazione. I sei gol dell’andata sono stati davvero tanti, cercheremo di essere il più competitivi possibile. Per noi è un motivo di grande orgoglio essere qui. Siamo l’unica squadra italiana ad essere negli ottavi di Champions League e lo diciamo con grande orgoglio. Ci confronteremo contro questa grande squadra: sarà una partita che ci darà davvero tanto. De Ketelaere ed Ederson sono a disposizione, per noi sono due giocatori importanti. Abbiamo ritrovato anche Raspadori: abbiamo sentito la loro mancanza. Sono tutti a disposizione e cercheremo di gestirli nel miglior modo possibile per fargli ritrovare la condizione"

 

 

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