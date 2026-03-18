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Dove vedere Bayern Monaco-Atalanta in tv? Sky o Prime Video, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League: le probabili scelte di Kompany e Palladino
TagsChampions LeagueBayern Monacoatalanta

Dopo il roboante 6-1 dell'andata, maturato alla New Balance Arena di Bergamo, l'Atalanta di Raffaele Palladino vuole chiudere il suo percorso europeo onorando anche la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Dea ospite del Bayern Monaco di Vincent Kompany, che ha dato una severa lezione di calcio appena una settimana fa. Poco più di una passerella verso i quarti per i bavaresi, che non vorranno certo sfigurare dinanzi al proprio pubblico.

Bayern Monaco-Atalanta, l'orario

Bayern Monaco-Atalanta, secondo round del doppio confronto che mette in palio il pass per i quarti di finale di Champions League, andrà in scena oggi, mercoledì 18 marzo, alle ore 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Dove vedere Bayern Monaco-Atalanta in diretta tv

Bayern Monaco-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Amazon Prime Video. È possibile attivare l'app di Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Bayern Monaco-Atalanta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Bayern Monaco-Atalanta anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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Le probabili formazioni di Kompany e Palladino

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Tah, Kim Min-Jae, Bischof; Goretzka, Pavlovic; Karl, Gnabry, L. Diaz; Jackson. Allenatore: Kompany.

A disposizione: 35 Bartl, 37 Prescott, 2 Upamecano, 22 Guerreiro, 34 Ofli, 41 Manuba, 27 Laimer, 47 Daiber, 10 Kane.

Indisponibili: Neuer, Ulreich, Klanac, Ito, Davies, Musiala. Squalificati: Kimmich, Olise. Diffidati: Upamecano, Laimer.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic; Zalewski, Krstovic. Allenatore: Palladino.

A disposizione: 29 Carnesecchi, 31 Rossi, 3 Kossounou, 16 Bellanova, 19 Djimsiti, 69 Ahanor, 5 Bakker, 13 Ederson, 7 Sulemana, 9 Scamacca, 17 De Ketelaere, 18 Raspadori.

Indisponibili: -. Squalificati: Musah. Diffidati: Kossounou, Djimsiti, De Roon, Scamacca.

 

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Dopo il roboante 6-1 dell'andata, maturato alla New Balance Arena di Bergamo, l'Atalanta di Raffaele Palladino vuole chiudere il suo percorso europeo onorando anche la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Dea ospite del Bayern Monaco di Vincent Kompany, che ha dato una severa lezione di calcio appena una settimana fa. Poco più di una passerella verso i quarti per i bavaresi, che non vorranno certo sfigurare dinanzi al proprio pubblico.

Bayern Monaco-Atalanta, l'orario

Bayern Monaco-Atalanta, secondo round del doppio confronto che mette in palio il pass per i quarti di finale di Champions League, andrà in scena oggi, mercoledì 18 marzo, alle ore 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

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