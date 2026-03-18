Dove vedere Bayern Monaco-Atalanta in tv? Sky o Prime Video, orario

Dove vedere Bayern Monaco-Atalanta in diretta tv

Bayern Monaco-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Amazon Prime Video. È possibile attivare l'app di Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.