Dove vedere Barcellona-Newcastle in tv? Sky o Prime Video, orario
Si ripartirà dall'1-0 dell'andata allo "Spotify Camp Nou" di Barcellona, dove i blaugrana di Hansi Flick ospitano il Newcastle di Howe, in occasione della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Per il momento, decide il calcio di rigore realizzato in Inghilterra da Lamine Yamal. Chi avrà la meglio, nel prossimo turno affronterà la vincente di Atletico Madrid-Tottenham, con i Colchoneros di Simeone già ad un passo dalla qualificazione ai quarti dopo il 5-2 del "Metropolitano".
Barcellona-Newcastle, l'orario
Barcellona-Newcastle, secondo round del doppio confronto che vale gli ottavi di finale di Champions League, andrà in scena oggi, mercoledì 18 marzo, alle ore 18:45 nella splendida cornice dello "Spotify Camp Nou". Riflettori puntati su Lamine Yamal e Sandro Tonali, a pochi passi dalle convocazioni di Gattuso per i playoff che mettono in palio la qualificazione ai Mondiali.
Dove vedere Barcellona-Newcastle in diretta tv
Barcellona-Newcastle sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Barcellona-Newcastle, dunque, sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport, con pre gara dalle 20 su Sky Sport 24.
Barcellona-Newcastle, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Barcellona-Newcastle anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Flick e Howe
BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsi, G. Martin, Joao Cancelo; Bernal, Pedri; L. Yamal, F. Lopez, Raphinha; F. Torres. Allenatore: Flick.
A disposizione: 25 Szczęsny, 31 Kochen, 4 Araujo, 36 Cortes, 42 Xavi Espart, 6 Gavi, 17 Casadó, 28 Bardghji, 43 Tommy, 20 Olmo, 14 Rashford, 9 Lewandowski.
Indisponibili: Kounde, Balde, Christensen, Frenkie de Jong. Squalificati: Diffidati: Gerard Martin, Casadò, Fermin Lopez, Lamine Yamal.
NEWCASTLE (4-3-3): Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes. Allenatore: Howe.
A disposizione: 1 Pope, 26 Ruddy, 4 Botman, 37 Alex Murphy, 21 Livramento, 28 Willock, 23 Jacob Murphy, 67 Miley, 18 Osula, 27 Woltemade, 9 Wissa, 62 Neave.
Indisponibili: Schar, Bruno Guimaraes. Squalificati: -. Diffidati: Joelinton, Burn, Tonali, Willock.
Si ripartirà dall'1-0 dell'andata allo "Spotify Camp Nou" di Barcellona, dove i blaugrana di Hansi Flick ospitano il Newcastle di Howe, in occasione della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Per il momento, decide il calcio di rigore realizzato in Inghilterra da Lamine Yamal. Chi avrà la meglio, nel prossimo turno affronterà la vincente di Atletico Madrid-Tottenham, con i Colchoneros di Simeone già ad un passo dalla qualificazione ai quarti dopo il 5-2 del "Metropolitano".
Barcellona-Newcastle, l'orario
Barcellona-Newcastle, secondo round del doppio confronto che vale gli ottavi di finale di Champions League, andrà in scena oggi, mercoledì 18 marzo, alle ore 18:45 nella splendida cornice dello "Spotify Camp Nou". Riflettori puntati su Lamine Yamal e Sandro Tonali, a pochi passi dalle convocazioni di Gattuso per i playoff che mettono in palio la qualificazione ai Mondiali.