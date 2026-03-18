Dove vedere Barcellona-Newcastle in tv? Sky o Prime Video, orario

Dove vedere Barcellona-Newcastle in diretta tv

Barcellona-Newcastle sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Barcellona-Newcastle, dunque, sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport, con pre gara dalle 20 su Sky Sport 24.