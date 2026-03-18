Il Barcellona fa tredici ed elimina il Newcastle di Tonali con un clamoroso 7-2

BARCELLONA Il Barcellona , anche contro il Newcastle , fa valere la legge del Camp Nou, dove ha ottenuto solo vittorie dallo scorso 22 novembre, giorno in cui Lamine Yamal e compagni hanno fatto ritorno nella cattedrale blaugrana abbandonando l'impianto di Montjuic. A regalare il 13º successo di fila ai catalani, un iperbolico 7-2 a una settimana dal pareggio strappato al St James’ Park all’ultimo respiro, ci pensano Bernal , Lamine Yamal dal dischetto, Fermin Lopez , oltre a Raphinha e Lewandowski , che tornano a casa con una doppietta per uno. Infortunio, nella ripresa, per Sandro Tonali , da valutare iun vista dei prossimi impegni della Nazionale .

Tonali c’è

Al fischio d’inizio, Hansi Flick e Eddie Howe si presentano con gli undici attesi. L’ex ct della Germania risolve il consueto ballottaggio della vigilia a favore dell’esperto Lewandowski, con la conseguente panchina per Ferran Torres. Il collega inglese, da parte sua, alla fine riesce a schierare dall’inizio Sandro Tonali, che si era perso l'ultima di Premier col Chelsea a causa del virus che aveva colpito diversi compagni di club in questo periodo. Parte dall’inizio anche l’atteso Anthony Gordon, 10 reti nel torneo, che nella gara d’andata era partito tra i rincalzi per la medesima indisposizione.

Fuochi d’artificio

Partono bene gli inglesi, che dopo una manciata di minuti impegnano Joan Garcia con una botta dal limite di Burn. Alla prima vera offensiva, però, il Barça va subito a segno con Raphinha, al termine di una giocata iniziata con un filtrante di Lamine, per Fermin Lopez, che scarica per il brasiliano. Al quarto d’ora, però, gli ospiti confermano di non essere venuti a Barcellona per motivi turistici, riacciuffando il pari con Elanga, trovato dalla sinistra da Hall. Pochi istanti dopo, però, i blaugrana sono di nuovo avanti con Bernal, che arriva a rimorchio sugli sviluppi di una punzione di Raphinha, seguita da una perfetta torre di Gerard Martin. Attorno alla mezz’ora, i battaglieri Magpies intercettano con Hall un assurdo colpo di tacco di Lamine al limite della sua area, la palla arriva a Barnes che trova sul palo opposto ancora Elanga, che realizza il 2-2. Nei minuti di recupero, Trippier inguaia i suoi strattonando Raphinha in area. L’on-field review chiarisce gli ultimi dubbi del signor François Letexier, che indica il dischetto. Lamine realizza il nuovo sorpasso dei catalani e si chiude la scoppiettante prima frazione.

7-2 e Tonali ko

All’inizio della ripresa, il Barça prende il largo grazie a una sponda vertiginosa dell’ispirato Raphinha, che manda in porta Fermin Lopez, glaciale davanti a Ramsdale. Al 10’, finisce la partita di un Tonali non al meglio, che dopo un colpo alla coscia lascia il posto a Willock. L’entità del problema sarà chiarita nelle prossime ore. E nella giocata successiva, un angolo di Raphinha, l’ardito Lewandowski, che gioca con una maschera di protezione a seguito dii una frattura al volto, non ci pensa due volte e insacca di testa, vincendo il duello con l’altro subentrato Livramento. Varcato il quarto d’ora, il bomber polacco concede il bis, imbeccato da Lamine. Al 27’, poi lo sciagurato Willock regala un assist involontario a Raphinha, che non perdona e completa la sua doppietta. È 7-2! Barça ai quarti, dove se la vedrà con la vincente di Tottenham-Atletico Madrid.