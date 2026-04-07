Dove vedere Sporting CP-Arsenal in tv? Sky o Prime Video, orario
Cominciano i quarti di finale di Champions League e lo Sporting CP di Rui Borges ospita l'Arsenal di Mikel Arteta: in caso di passaggio del turno, in seminfinale ci sarà una tra Barcellona e Atletico Madrid.
Sporting CP-Arsenal, data e orario
Sporting CP-Arsenal è in programma oggi, martedì 7 aprile, alle ore 21:00, allo stadio Alvalade di Lisbona.
Dove vedere Sporting CP-Arsenal in diretta tv
Sporting CP-Arsenal sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Sporting CP-Arsenal sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 253 (Sky Sport Uno, Sky Sport 252).
Sporting CP-Arsenal, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Sporting CP-Arsenal anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
SPORTING CP (4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Mangas; Bragança, Morita; Catamo, Trinçao, Debast; Suarez. Allenatore: Rui Borges
ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Mosquera, Saliba, Calafiori; Zubimendi, Rice, Odegaard; Martinelli, Gyokeres, Saka. Allenatore: Arteta
Cominciano i quarti di finale di Champions League e lo Sporting CP di Rui Borges ospita l'Arsenal di Mikel Arteta: in caso di passaggio del turno, in seminfinale ci sarà una tra Barcellona e Atletico Madrid.
Sporting CP-Arsenal, data e orario
Sporting CP-Arsenal è in programma oggi, martedì 7 aprile, alle ore 21:00, allo stadio Alvalade di Lisbona.
Dove vedere Sporting CP-Arsenal in diretta tv
Sporting CP-Arsenal sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Sporting CP-Arsenal sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 253 (Sky Sport Uno, Sky Sport 252).
Sporting CP-Arsenal, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Sporting CP-Arsenal anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.