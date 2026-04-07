Dove vedere Sporting CP-Arsenal in tv? Sky o Prime Video, orario

Cominciano i quarti di finale di Champions League e lo Sporting CP di Rui Borges ospita l' Arsenal di Mikel Arteta : in caso di passaggio del turno, in seminfinale ci sarà una tra Barcellona e Atletico Madrid .

Sporting CP-Arsenal, data e orario

Sporting CP-Arsenal è in programma oggi, martedì 7 aprile, alle ore 21:00, allo stadio Alvalade di Lisbona.

Dove vedere Sporting CP-Arsenal in diretta tv

Sporting CP-Arsenal sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Sporting CP-Arsenal sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 253 (Sky Sport Uno, Sky Sport 252).

Sporting CP-Arsenal, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Sporting CP-Arsenal anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.