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Dove vedere Psg-Liverpool in tv? Sky o Prime Video, orario

Al Parco dei Principi la sfida valida per i quarti di finale di andata di Champions League: le possibili scelte dei due allenatori
TagspsgLiverpoolChampions League

Proseguono i quarti di finale di Champions League. E' il momento dei campioni in carica: il Psg scende in campo in casa, al Parco dei Principi. I francesi di Luis Enrique ospiteranno il Liverpool. Uno scontro che ha avuto luogo anche la scorsa stagione, e che vide proprio il Psg avere la meglio ai calci di rigore ad Anfield.

Psg-Liverpool, data e orario

Psg-Liverpool è in programma oggi, mercoledì 8 aprile, alle ore 21:00, al Parco dei Principi di Parigi, teatro del confronto tra due delle più grandi squadre del calcio europeo alla ricerca della semifinale della UEFA Champions League.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Dove vedere Psg-Liverpool in diretta tv

Psg-Liverpool sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Amazon Prime Video. È possibile attivare l'app di Prime Video su ogni comune smart tv e mobile, e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. 

Real Madrid-Bayern Monaco, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Prime Video. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Psg-Liverpool anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Le probabili formazioni di Luis Enrique e Slot

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.
A disposizione: Chevalier, Marin, Beraldo, Zabarnyi, L. Hernandez, Kang-in Lee, Mayulu, Dro Fernandez, Gonçalo Ramos.

Indisponibili: Barcola, Fabian Ruiz. Diffidati: Kvaratskhelia, Nuno Mendes.

LIVERPOOL (4-4-2): Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz; Salah, Ekitike. Allenatore: Slot.
A disposizione: Woodman, Robertson, J. Gomez, Nallo, Jones, Nyoni, Ngumoha, Gakpo, Chiesa, Morrison, Isak.

Indisponibili: Alisson, Bradley, Endo. Diffidati: Bradley, Gravenberch, Jones, Van Dijk

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Proseguono i quarti di finale di Champions League. E' il momento dei campioni in carica: il Psg scende in campo in casa, al Parco dei Principi. I francesi di Luis Enrique ospiteranno il Liverpool. Uno scontro che ha avuto luogo anche la scorsa stagione, e che vide proprio il Psg avere la meglio ai calci di rigore ad Anfield.

Psg-Liverpool, data e orario

Psg-Liverpool è in programma oggi, mercoledì 8 aprile, alle ore 21:00, al Parco dei Principi di Parigi, teatro del confronto tra due delle più grandi squadre del calcio europeo alla ricerca della semifinale della UEFA Champions League.

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