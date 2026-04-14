Dove vedere Atletico Madrid-Barcellona in tv? Sky o Prime Video, orario
L'Atletico Madrid ospita il Barcellona nel ritorno dei quarti di finale di Champions League dopo la vittoria per 2-0 in Catalogna: i blaugrana sono dunque chiamati alla rimonta, mentre i Colchoneros dovranno confermare quanto di buono fatto vedere all'andata.
Atletico Madrid-Barcellona, data e orario
Atletico Madrid-Barcellona è in programma oggi, martedì 14 aprile, alle ore 21:00, allo stadio Civitas Metropolitano di Madrid.
Dove vedere Atletico Madrid-Barcellona in diretta tv
Atletico Madrid-Barcellona sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Atletico Madrid-Barcellona sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 253 (Sky Sport Uno, Sky Sport 252).
Atletico Madrid-Barcellona, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Atletico Madrid-Barcellona anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; G. Simeone, M. Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Alvarez. Allenatore: D. Simeone
BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Gerard Martin, Joao Cancelo; Casadò, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Rashford; Ferran Torres. Allenatore: Flick
L'Atletico Madrid ospita il Barcellona nel ritorno dei quarti di finale di Champions League dopo la vittoria per 2-0 in Catalogna: i blaugrana sono dunque chiamati alla rimonta, mentre i Colchoneros dovranno confermare quanto di buono fatto vedere all'andata.
Atletico Madrid-Barcellona, data e orario
Atletico Madrid-Barcellona è in programma oggi, martedì 14 aprile, alle ore 21:00, allo stadio Civitas Metropolitano di Madrid.