Luis Enrique carica i suoi per il Bayern: "Non c'è squadra migliore del Psg"

Vigilia di Champions League per il Paris Saint-Germain , atteso domani al Parco dei Principi per la semifinale d’andata contro il Bayern Monaco . In conferenza stampa , Luis Enrique ha mostrato grande fiducia nei mezzi della sua squadra: "Per quanto riguarda la regolarità, il Bayern è forse un po' più avanti di noi perché ha perso solo due partite. Ma per quanto riguarda quello che abbiamo dimostrato, non c'è squadra migliore di noi ", ha dichiarato il tecnico spagnolo.

La conferenza di Luis Enrique alla vigilia di PSG-Bayern Monaco

Sulla formazione, l’allenatore ha ironizzato: "Non importa quali giocatori giocheranno domani, farò sempre la stessa cosa: saranno i migliori a vincere la partita. Li sceglierò a caso. Sono tutti pronti, sono molto felice. Non importa quali giocatori giocheranno domani, farò quello che faccio sempre: saranno i migliori a vincere la partita".

La stima per il Bayern e Kompany

Infine, parole di stima per gli avversari: "Del Bayern mi piacciono tutti i giocatori, non solo Olise. Vincent Kompany è un allenatore di altissimo livello, e lo ha dimostrato in Inghilterra. Quando ha firmato per il Bayern, abbiamo capito fin dall'inizio che tipo di squadra era. Il Bayern è una delle squadre che mi piace di più perché gioca sempre un calcio offensivo. In generale, mi piacciono tutti gli allenatori, ma soprattutto quelli che scommettono sull'attacco, e lui è uno di loro".