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martedì 28 aprile 2026
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Una dieta da Champions

Ridurre la Serie A a 18 squadre può essere davvero la soluzione per tornare grandi in Europa? Passo cruciale, ma non decisivo
Roberto Beccantini
1 min
TagsSerie AChampions League

Il karaoke con il quale i Fiorelli del calcio in crisi si trastullano dalla notte dei rigori di Zenica coinvolge anche il ritornello della Serie A a 18 squadre, tumulata nella stagione 2003-2004. Ecco: i più romantici, non paghi, sfogliano con legittimo orgoglio l’album di famiglia che riguarda il torneo 1989-1990; la sgargiante vetrina del «triplete» nazional-popolare - Coppa dei Campioni al

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