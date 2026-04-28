Una dieta da Champions

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Il karaoke con il quale i Fiorelli del calcio in crisi si trastullano dalla notte dei rigori di Zenica coinvolge anche il ritornello della Serie A a 18 squadre, tumulata nella stagione 2003-2004. Ecco: i più romantici, non paghi, sfogliano con legittimo orgoglio l’album di famiglia che riguarda il torneo 1989-1990; la sgargiante vetrina del «triplete» nazional-popolare - Coppa dei Campioni al Abbonati per continuare a leggere - oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON Hai già un abbonamento? Accedi
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