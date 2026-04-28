Ricavi Champions League: quanto vale l'accesso alla finale e la vittoria del trofeo

All'alba delle semifinali d'andata della UEFA Champions League, i riflettori di tifosi e addetti ai lavori sono puntati anche sui ricavi accumulati finora da Arsenal, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e Atletico Madrid . Risorse importanti per il presente e, soprattutto, per il futuro, senza dimenticare il valore di un'eventuale qualificazione alla finale della massima competizione continentale. Chi vincerà il trofeo, incasserà oltre 20 milioni di euro.

Ricavi Champions League: ecco quanto hanno incassato finora le quattro semifinaliste

Complice l'ottimo risultato ottenuto nella League Phase, l'Arsenal di Mikel Arteta guida attualmente questa speciale classifica dedicata ai ricavi ottenuti nel corso di questa edizione della Champions: secondo le stime di Calcio e Finanza, 124,7 milioni di euro sono già finiti nelle casse dei Gunners, poco più dei 124,5 guadagnati dal Bayern Monaco. Chiude il podio, ad oggi, il Psg di Luis Enrique, con 121,8 milioni di euro. Più indietro l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, con 111,7 milioni all'attivo finora, essendo arrivato solo quattordicesimo al termine della Fase Campionato.

Ecco, dunque, quanto hanno incassato finora le quattro semifinaliste di Champions League:

Arsenal : 124,7 milioni di euro

: 124,7 milioni di euro Bayern Monaco : 124,5 milioni di euro

: 124,5 milioni di euro Psg : 121,8 milioni di euro

: 121,8 milioni di euro Atletico Madrid: 111,7 milioni di euro

Quanto vale l'accesso alla finale di Champions: chi vince, guadagna più di 20 milioni

E chi volerà in finale? Le due fortunate semifinaliste che staccheranno il pass per l'ultimo atto della UEFA Champions League avranno diritto a 18,5 milioni di euro. Un sostanzioso premio qualificazione, che si aggiunge ai ricavi già maturati tra market pool, ranking storico e risultati sul campo. Chi alzerà il trofeo al cielo di Budapest, inoltre, potrà aggiungere al totale una cifra pari a 6,5 milioni di euro, senza dimenticare la partecipazione alla prossima Supercoppa UEFA, che vale altri 4 milioni, da "contare" nella stagione 2026/27.

In totale, tra finale e possibili bonus "extra", ecco a quanto potrebbero arrivare le quattro protagoniste di questa Champions League: