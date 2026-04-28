Psg-Bayern Monaco diretta Champions League: segui l'andata della semifinale live

A Parigi va in scena una finale anticipata: Luis Enrique e Kompany (che però è squalificato) proveranno ad avvicinarsi il più possibile alla finale di Budapest

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Ci siamo, iniziano le semifinali della Champions League. E si comincia con il botto: Psg-Bayern Monaco può essere considerata a tutti gli effetti una finale anticipata. E anche un replay della finale del 2020. I francesi di Luis Enrique vogliono cercare di mettersi al sicuro in questa andata in casa. Ovviamente invece la squadra di Kompany (squalificato) punta al colpaccio esterno, che sarebbe un grande vantaggio in vista del ritorno in Germania. L’obiettivo dichiarato dei tedeschi è il triplete. Segui la sfida con noi in tempo reale.

22:08 Inizia il secondo tempo Calcio d'inizio affidato al Bayern Monaco. Laimer in campo al posto di Davies per i tedeschi 21:52 Termina il primo tempo Subito dopo il rigore finisce una prima frazione spettacolare.

21:51 50' Psg avanti 3-2 Dembélé trasforma il calcio di rigore: Neuer intuisce ma il tiro è potente e angolato. 21:47 Calcio di rigore per il Psg Il Var chiama l'arbitro a rivedere le immagini di un tocco con la mano di Davies su cross di Dembélé: è penalty. 21:43 41' Gol di Olise: è 2-2! Olise punta l'area, la difesa del Psg arretra e non lo affronta: troppo semplice per lui scaraventare un tiro potente su cui Safonov non può nulla. 21:39 36' Psg scatenato Stavolta è Doué a sfiorare il gol: contropiede perfetto ma il diagonale di destro è troppo strozzato e finisce fuori.

21:35 33' Psg davanti! È 2-1 Calcio d'angolo di Dembélé che trova lo stacco perfetto di Joao Neves: anche qui Neuer non può fare nulla.

21:26 25' Pareggio di Kvara! Azione classica di Kvara sulla sinistra: punta il diretto avversario, entra in area, rientra e di destro la mette nell'angolino che Neuer non può proprio difendere. 21:25 23' Che occasione per il Psg La difesa del Bayern si distrae, Dembélé si invola tutto solo verso la porta di Neuer ma allarga in maniera incredibile il piattone destro mandando fuori la palla di molto. 21:21 20' Bayern vicino al raddoppio Kane stavolta nelle vesti di rifinitore, lancia Olise: Safonov stavolta riesce a intervenire. 21:18 17' Kane trasforma il rigore! Niente da fare per Safonov: portiere da una parte e palla dall'altra 21:17 16' Rigore per il Bayern Monaco Intervento di Pacho su Luis Diaz: penalty. 21:10 6' Ancora niente affondi Le due squadre ancora giostrano soprattutto a centrocampo. 21:02 Comincia il match L'arbitro fischia: calcio d'inizio affidato al Psg. 20:40 Tutto pronto Atmosfera caldissima al Parco dei Principi: pronte anche le coreografie. 20:20 Le parole del vice di Luis Enrique Rafael Pol, vice di Luis Enrique ai microfoni di Sky Sport: "Siamo due squadre a cui piace pressare e attaccare. Proveremo a limitare i loro punti di forza e a sfruttare invece le nostre virtù. Una settimana fa il mister ha detto che gli piacerebbe avere venti giocatori capaci di giocare dieci ruoli diversi: è differente dalla normalità però più sono mobili i giocatori e più diventa difficile per gli avversari".

19:58 Le formazioni ufficiali PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Tah, Upamecano, Davies; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Diaz; Kane. 19:38 In tv e in streaming La partita sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. PSG-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 253 (Sky Sport Uno, Sky Sport 252). Parigi, Parco dei Principi

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