Ascolti da record per Psg-Bayern Monaco su Sky

Grandi ascolti per la semifinale di andata di UEFA Champions League tra PSG e Bayern Monaco nella Casa dello Sport di Sky . Ieri, lo spettacolare match vinto dai parigini – dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K – ha raccolto 1 milione 133 mila spettatori medi complessivi in total audience, con il 5,7% di share e 2 milioni 262 mila spettatori unici. Picco nelle battute finali della partita , con 1 milione 470 mila spettatori medi complessivi in total audience* e l’8% di share*. È il miglior match senza squadre italiane in Champions League su Sky degli ultimi 4 anni, dopo la finale del 2022 tra Liverpool e Real Madrid.

Ottimi anche i dati di Champions League Show, con lo studio postpartita di Federica Masolin e i suoi ospiti che ha registrato 355 mila spettatori medi e oltre 1 milione di spettatori unici.

Su SkySport.it sono stati 268 mila gli utenti unici, con 648 mila pageviews e 280 mila video views. Sui canali social ufficiali di Sky Sport le performance hanno registrato 1.2 milioni di interazioni e 13 milioni di video views. La social TV Audience ha raccolto 4.1 milioni di interazioni.