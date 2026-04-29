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mercoledì 29 aprile 2026
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Ascolti da record per Psg-Bayern Monaco su Sky© Getty Images

Ascolti da record per Psg-Bayern Monaco su Sky

Oltre un milione e 133 mila spettatori medi per la semifinale d'andata. Il miglior match senza italiane nella competizione dopo la finale del 2002 tra Liverpool e Real Madrid
2 min

Grandi ascolti per la semifinale di andata di UEFA Champions League tra PSG e Bayern Monaco nella Casa dello Sport di Sky. Ieri, lo spettacolare match vinto dai parigini – dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K – ha raccolto 1 milione 133 mila spettatori medi complessivi in total audience, con il 5,7% di share e 2 milioni 262 mila spettatori unici. Picco nelle battute finali della partita, con 1 milione 470 mila spettatori medi complessivi in total audience* e l’8% di share*. È il miglior match senza squadre italiane in Champions League su Sky degli ultimi 4 anni, dopo la finale del 2022 tra Liverpool e Real Madrid. 

Ottimi anche i dati di Champions League Show, con lo studio postpartita di Federica Masolin e i suoi ospiti che ha registrato 355 mila spettatori medi e oltre 1 milione di spettatori unici.

Su SkySport.it sono stati 268 mila gli utenti unici, con 648 mila pageviews e 280 mila video views. Sui canali social ufficiali di Sky Sport le performance hanno registrato 1.2 milioni di interazioni e 13 milioni di video views. La social TV Audience ha raccolto 4.1 milioni di interazioni.

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