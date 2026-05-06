Paura prima di Bayern-Psg: incendio in metropolitana, oltre mille tifosi evacuati

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Paura a Monaco di Baviera, dove si gioca la semifinale di ritorno di Champions League tra i tedeschi del Bayern e i francesi del Paris Saint-Germain : circa mille tifosi sono stati evacuati da un treno della metropolitana diretto verso lo stadio, a causa di un principio di incendio. "A causa di un intervento dei vigili del fuoco alla stazione Dietlindenstrasse, la metropolitana con circa 1.000 tifosi a bordo è stata evacuata", ha riferito la polizia di Monaco in un messaggio su X, segnalando anche "gravi disagi alla circolazione" nella zona. L’incidente ha portato alla sospensione della linea U6 , una delle principali direttrici verso l’Allianz Arena , dove la gara è in programma dalle 21.

La causa dell'allarme

Le autorità hanno invitato tifosi e automobilisti a evitare l’area e utilizzare percorsi alternativi. Secondo quando riporta la Bild, l’allarme incendio sarebbe stato causato da una sigaretta elettronica, rendendo necessario il ritiro del convoglio dal servizio. L’azienda dei trasporti locali Mvg ha fatto sapere di essere al lavoro per ripristinare "il più rapidamente possibile" la normale circolazione. Nel frattempo, sulla zona sud di Monaco, si sta formando una situazione meteo potenzialmente pericolosa, con l’arrivo di una cella temporalesca in rotazione. Il servizio meteorologico tedesco ha diramato un’allerta per maltempo in alcune aree della Baviera.