Psg, la pazienza non è un limite

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Il bis che entra nella storia della Champions è il bis di una squadra che sta divorando il calcio in Europa. La coppa nel 2025 e la coppa nel 2026, Luis Enrique e il Psg ora possono puntare Zidane e il Real Madrid che di Champions ne hanno vinte tre di fila. Sono state due finali profondamente diverse, dal dominio dei parigini con i cinque gol all’ Sblocca tutta l'intervista esclusiva - oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON Hai già un abbonamento? Accedi
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