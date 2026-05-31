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domenica 31 maggio 2026
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Psg, la pazienza non è un limite

Le visioni di Arteta e Luis Enrique e la differenza nell'ultimo rigore: il commento di Alberto Polverosi
Alberto Polverosi
1 min
TagspsgChampions League

Il bis che entra nella storia della Champions è il bis di una squadra che sta divorando il calcio in Europa. La coppa nel 2025 e la coppa nel 2026, Luis Enrique e il Psg ora possono puntare Zidane e il Real Madrid che di Champions ne hanno vinte tre di fila. Sono state due finali profondamente diverse, dal dominio dei parigini con i cinque gol all’

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