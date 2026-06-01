Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 1 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
La svolta Uefa, perché giocare alle 18 è un'ottima notizia. La Serie A prenda esempio© EPA

La svolta Uefa, perché giocare alle 18 è un'ottima notizia. La Serie A prenda esempio

La finale di Champions nel tardo pomeriggio è una strategia vincente: vi spieghiamo perché
Massimiliano Gallo
1 min

«Ci vediamo stasera dopo la partita». Un lusso che ormai quando va in scena la Serie A, non possiamo più consentirci. Almeno quando si giocano i posticipi. Orario d’inizio 20.45 e con i recuperi extralarge che ci sono nel calcio del Var, le partite non finiscono mai prima delle 22.45. A casa si torna intorno a mezzanotte. Motivo per cui tanti bambini sono costretti a disertare, soprattutto quando i match si giocano la domenica sera. Fino a pr

Sblocca tutta l'intervista esclusiva

Sito illimitato con Plus+

€ 49,90

€ 3,00 / 1 anno

 

Abbonati ora

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Champions, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS