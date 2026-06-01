La svolta Uefa, perché giocare alle 18 è un'ottima notizia. La Serie A prenda esempio

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«Ci vediamo stasera dopo la partita». Un lusso che ormai quando va in scena la Serie A, non possiamo più consentirci. Almeno quando si giocano i posticipi. Orario d’inizio 20.45 e con i recuperi extralarge che ci sono nel calcio del Var, le partite non finiscono mai prima delle 22.45. A casa si torna intorno a mezzanotte. Motivo per cui tanti bambini sono costretti a disertare, soprattutto quando i match si giocano la domenica sera. Fino a pr
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