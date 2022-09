Bayern, De Ligt: "Nel calcio italiano tanta tattica e poca intensità"

De Ligt ha proseguito: "In particolar modo, i nerazzurri ci hanno messo in difficoltà nel primo tempo, in cui hanno imposto intensità al loro gioco. Poi noi siamo venuti fuori con le giocate dei nostri attaccanti".

De Ligt: "In serie A si bata più alla tattica e meno alla corsa"

Proprio a proposito del tema intensità, De Ligt ha comparato gli allenamenti che sostiene da quando è in Bundesliga a quelli ai tempi della Juventus: "Sono entrambi faticosi e gli attaccanti sono difficili da marcare sia in Italia che in Germania. Posso dire, però, che al Bayern si corre molto di più, mentre in Serie A ci si preoccupa molto di più della tattica e meno dell'intensità. Infatti, nei primi tempi al Bayern con Julian Nagelsmann ho avuto qualche difficoltà in fase di sprint".