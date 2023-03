Bayern, l'incredibile salvataggio di De Ligt che lascia senza parole il Psg! VIDEO

Un salvataggio che ha del miracoloso quello effettuato dall'ex centrale della Juve De Ligt durante la sfida tra Bayern e Psg. L'ottavo di ritorno di Champions all'Allianz Arena era ancora sullo 0-0 quando un incredibile errore del portiere Sommer lasciava campo libero a Vitinha: una chance incredibile per riportare in perfetta parità il conto delle reti dopo la vittoria di misura dell'andata del Bayern in terra francese. Il gol sembra ormai scritto ma un prodigioso recupero dell'olandese permette al Bayern di mantenere inviolata la porta. Il gesto ha lasciato di stucco anche Messi, visibilmente colpito dalla scivolata di De Ligt.