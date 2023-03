Striscione polemico durante Bayern-Psg: riferimento a Napoli-Eintracht

Sta facendo molto discutere la scelta del governo italiano di impedire ai tifosi dell'Eintracht Francoforte di essere a Napoli mercoledì prossimo per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Una decisione dettata da motivi di ordine pubblico anche in virtù di quanto accaduto all'andata. Il Ministero dell'Intero è intervenuto e il Napoli non ha potuto vendere i biglietti del settore ospiti ai tifosi tedeschi nonostante per diritto secondo quanto stabilito dalla Uefa spettino alle squadre ospiti 2500 tagliandi per ogni partita.

Germania, polemiche per la scelta in vista di Napoli-Eintracht

L'eco delle polemiche non si placa e anzi durante Bayern-Psg è stato esposto dai tifosi di casa uno striscione che aveva come destinatario Matteo Piantedosi, Ministro dell'Interno del governo italiano. "No ai divieti ai tifosi" recitava la scritta con anche un'offesa piuttosto intensa alla fine. Conferma ulteriore del fatto che potrebbe crearsi un precedente e dunque è una notizia, questa, che non riguarda solo l'Eintracht ma tutte le potenziali squadre che in futuro potrebbero avere lo stesso impedimento. Una decisione che non riguarda i club, in questo caso il Napoli, ma sono scelte che arrivano dal governo centrale.