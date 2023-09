Bayern-Manchester United 4-3, gol e highlights: c'è la papera di Onana

Una parata di gol che ha visto vincere il Bayern Monaco. All'Allianz Arena Tuchel batte il Manchester United grazie a un poker messo a segno da Sané, Musiala, Gnabry e Kane . I Red Devils, alla terza sconfitta consecutiva, raccolgono i pezzi di una serata decisamente piena di incognite, con una difesa debole e in balia dei tedeschi. Gli unici lampi di speranza arrivano dal primo gol dell'ex Atalanta Hojlund e dalla doppietta di Casemiro, che però non bastano a regalare il pareggio a ten Hag.

Una nuova papera per Onana

Continua il complicato avvio di stagione per André Onana. Dopo i brutti errori in Bundesliga, l'ex portiere dell'Inter si è reso protagonista anche all'esordio in Champions League di una paperata al minuto 28. Il camerunense si è fatto scivolare il pallone sotto le mani, dopo un tiro di Sané decisamente non imprendibile. Lo sbaglio clamoroso lascia Onana a faccia a terra per qualche istante, con Dalot accanto che prova a consolarlo, e costa il primo gol dei quattro gol subiti nel match.